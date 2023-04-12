أحدث الأسعار لـ 5 سيارات يابانية جديدة بالسوق المصري | صور

يشهد السوق المصري منافسة قوية بني العلامات التجارية اليابانية العملاقة، أبرزها تويوتا ونيسان وميتسوبيشي، في فئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" والسيدان.

وفي التقرير التالي يستعرض صدى البلد أبرز السيارات التي شهدت زيادات جديدة في أسعارها مؤخراً.

نيسان صني موديل 2023:

نيسان صني موديل 2023:

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك بقوة 108 حصان، بسعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وتتوفر بنوعين من "الجير بوكس"، الأول يدوي مانيوال خماسي السرعات، بينما يأتي النوع الثاني أوتوماتيك رباعي السرعات، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان صني موديل 2023 نحو 180 كيلومترا في الساعة.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023:

الفئة الأولى بيز لاين مانيوال بقيمة قدرها 423,400 جنيه

الفئة الثانية بيز لاين أوتوماتيك بقيمة قدرها454,500 جنيه

الفئة الثالثة بلس أوتوماتيك بقيمة قدرها 475,000

الفئة الرابعة SUPER SALOON أوتوماتيك بقيمة قدرها 489,000 جنيه

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023

جاءت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 104 حصانا وعزم دوران 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 5 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023:

الفئة الأولى MIDLINE بقيمة قدرها 760,000 جنيه .

الفئة الثانية HL بقيمة قدرها 800,000 جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 على محرك بقوة 150 حصان من خلال محرك سعة 1500 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.6 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 207 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 880,000 جنيه

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 950,000 جنيه

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 990,000 جنيه

الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,040,000 جنيه

تويوتا CHR موديل 2023

تويوتا CHR موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا CHR موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 113 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات CVT، و 185 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ، وبنظام جر أمامي للعجلات، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 50 لتر، ونظام جر أمامي للعجلات.

سعر تويوتا CHR موديل 2023 بعد زيادتها رسمياً:

بلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2023 نحو 840,000 جنيه.

نيسان سنترا موديل 2023

نيسان سنترا موديل 2023

تمتع السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيك الأداء طراز CVT، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 في السوق المصري:

بلغ السعر الجديد للسيارة نيسان سنترا موديل 2023 اتوماتيك نحو 581,500 جنيه بدلا من 574,500 جنيه.