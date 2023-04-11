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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من دون جمارك وخصم 70%.. اشتر مرسيدس GLA

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية الشهيرة مرسيدس باقة من السيارات الفارهة بالسوق المصري من بينها 200 GLA والتي شهدت خصماً يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها ضمن مبادرة استيراد السيارات من الخارج بدون جمارك.

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مرسيدس 200 GLA

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل وتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة.

مرسيدس 200 GLA

وتم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، و وإلغاء حظر البيع عليها، و العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع على السيارات المستوردة.

 

كما تم إلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة، وتم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

مرسيدس 200 GLA

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة مرسيدس  GLA "الفئة الكاملة"

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2019 بقيمة 7,216 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2020 بقيمة 7,667 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2021 بقيمة 8,118 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2022 بقيمة 8,569 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2023 بقيمة 9,019 دولار.

مرسيدس GLA الوديعة البنكية مرسيدس 200 GLA جمارك

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