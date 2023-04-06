فرصة.. أرخص سيارة كروس أوفر بخصم 70% | صور

تعتبر السيارة رينو داستر أحد أقل سيارات الكروس أوفر الفرنسية بالسوق المصري، وشهدت جميع فئاتها تخفيضاً يصل الى 70% ضمن مباردة استيراد السيارات من الخارج مقابل وديعة بالدولار.

رينو داستر

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، و العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة.

رينو داستر

كما تم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة، وإلغاء حظر البيع على السيارات المستوردة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة.

رينو داستر

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة رينو داستر "الفئة الكاملة"

موديل 2019 بقيمة 2,447 دولار.

موديل 2020 بقيمة 2,707 دولار.

موديل 2021 بقيمة 2,979 دولار

موديل 2022 بقيمة 3,626 دولار.

موديل 2023 بقيمة 3,880 دولار.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة رينو داستر "الفئة المتوسطة"

موديل 2019 بقيمة 2,378 دولار.

موديل 2020 بقيمة 2,630 دولار.

موديل 2021 بقيمة 2,898 دولار

موديل 2022 بقيمة 3,523 دولار.

موديل 2023 بقيمة 3,770 دولار.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة رينو داستر "الفئة الأساسية"

موديل 2019 بقيمة 2,308 دولار.

موديل 2020 بقيمة 2,554 دولار.

موديل 2021 بقيمة 2,810 دولار

موديل 2022 بقيمة 3,421 دولار.

موديل 2023 بقيمة 3,660 دولار.