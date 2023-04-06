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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة في مصر| صور

بيجو 2008
بيجو 2008

كشفت الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية بيجو عن زيادة رسمية جديدة لأسعار الكروس أوفر بيجو 3008 موديل 2023، وتتوفر السيارة بالسوق المصري من خلال 4 فئات.

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 بيجو 3008 موديل 2023 

مواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2023

تتوفر السيارة بيجو 3008 موديل 2023 بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومحرك يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، و عزم دوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 بيجو 3008 موديل 2023 

تتسارع السيارة بيجو 3008 موديل 2023 أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.9 ثانية، فيما بلغت سرعتها القصوى 206 كيلومتر في الساعة.

ويقدر استهلاك السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود نحو 5.7 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 بيجو 3008 موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 3008 موديل 2023

الارتفاع الكلي: 1.615 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 187 مم

العرض الكلي: 1.841 متر

الطول الكلي: 4.447 متر

قاعدة العجلات: 2.675 متر

سعة خزان الوقود: 53 لترا

سعة صندوق السيارة: 520 لترا

 بيجو 3008 موديل 2023 

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023 

بيجو 3008 موديل 2023الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,199,990 جنيه بدلاً من 1,149,990 جنيه

بيجو 3008 موديل 2023الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,309,990 جنيه بدلاً من 1,249,990 جنيه

بيجو 3008 موديل 2023الفئة الثالثة  GT بقيمة قدرها 1,434,990 جنيه بدلاً من 1,374,990 جنيه

بيجو 3008 موديل 2023الفئة الرابعة  GT RED INTERIORبقيمة قدرها 1,444,990 جنيه بدلاً من 1,384,990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2023 بيجو دعاء صلاة الاستخارة بيجو 3008 الكروس اوفر

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