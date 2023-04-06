أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة في مصر| صور

كشفت الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية بيجو عن زيادة رسمية جديدة لأسعار الكروس أوفر بيجو 3008 موديل 2023، وتتوفر السيارة بالسوق المصري من خلال 4 فئات.
مواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2023
تتوفر السيارة بيجو 3008 موديل 2023 بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومحرك يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، و عزم دوران يبلغ 240 نيوتن/متر.
تتسارع السيارة بيجو 3008 موديل 2023 أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.9 ثانية، فيما بلغت سرعتها القصوى 206 كيلومتر في الساعة.
ويقدر استهلاك السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود نحو 5.7 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
قياسات وأبعاد السيارة بيجو 3008 موديل 2023
الارتفاع الكلي: 1.615 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 187 مم
العرض الكلي: 1.841 متر
الطول الكلي: 4.447 متر
قاعدة العجلات: 2.675 متر
سعة خزان الوقود: 53 لترا
سعة صندوق السيارة: 520 لترا
أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,199,990 جنيه بدلاً من 1,149,990 جنيه
بيجو 3008 موديل 2023الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,309,990 جنيه بدلاً من 1,249,990 جنيه
بيجو 3008 موديل 2023الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,434,990 جنيه بدلاً من 1,374,990 جنيه
بيجو 3008 موديل 2023الفئة الرابعة GT RED INTERIORبقيمة قدرها 1,444,990 جنيه بدلاً من 1,384,990 جنيه.