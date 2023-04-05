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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

صدى البلد

شهدت بداية شهر إبريل تحديثات جديدة لأسعار العديد من السيارات المطروحة في السوق المصري موديلات 2023 و 2022.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي أبرز السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها مع بداية شهر إبريل.

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سعر تويوتا كورولا 2023 الجديدة بالسوق المصري| صور

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع  CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة سعرية 775,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 820,000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة سعرية 850,000 جنيه

الفئة الخامسة بقيمة سعرية 870,000 جنيه.

الفئة السادسة بقيمة سعرية 900,000 جنيه

الفئة السابعة بقيمة سعرية 934,000 جنيه

الفئة الثامنة هيبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه.

 

سيات تاراكو موديل 2023

سيات تاراكو موديل 2023

تأتي السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزما أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، ومنظومة جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار السيارة سيات تاراكو موديل 2023

الفئة الأولى ستايل بلس بقيمة قدرها 1,575,000 جنيه

الفئة الثانية EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,700,000 جنيه 

بيجو 508

بيجو 508 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 508 موديل 2023 على محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

 

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023 

الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,169,990 جنيه

الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,284,990 جنيه

الفئة الثالثة  GT LINEبقيمة قدرها 1,384,990 جنيه

الفئة الرابعة  GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,394,990 جنيه       

الفئة الرابعة  GT MAX بقيمة قدرها 1,534,990 جنيه

الفئة الرابعة   GT MAX RED بقيمة قدرها 1,544,990 جنيه

 

MG HS موديل 2022

MG HS موديل 2022

تستمد السيارة MG HS قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، حيث يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة.

 

أسعار MG HS  موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 999,990 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,009,990 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1,039,990 جنيه

هافال H6 موديل 2022

هافال H6 موديل 2022

تتمتع السيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران 233 نيوتن/متر، بينما جاءت بعدة تجهيزات داخلية تتضمن شاشة عرض الوسائط والتي تعمل باللمس، مع عجلة قيادة متعدد الوظائف.

 

أسعار هافال H6 موديل 2022

الفئة الاولى STANDARD بسعر 935,000 جنيه

الفئة الثانية DELUXE بسعر 990,000 جنيه

الفئة الثالثة DELUXE SR بسعر 1,025,000 جنيه

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بسعر 1,100,000 جنيه  . 

تويوتا كورولا سيات تاراكو بيجو 508 هافال H6 MG HS

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