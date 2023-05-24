بتكنولوجيات عصرية| ام جى 5 زيرو بـ 600 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2022، حيث يبحث المصريين عن سيارات جديدة وبأسعار مناسبة خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات عالميا، وبالتالي يتوافر بسوق السيارات المصري مختلف فئات السيارات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر.

ام جى 5 موديل 2022 الصينية



يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة ام جى 5 الصينية موديل 2022، وتنتمي ام جى 5 الي فئة السيارات السيدان :

ام جى 5 موديل 2022 الصينية

وسائل الأمان بـ ام جى 5

تمتلك سيارة ام جى 5 الصينية الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب.

مقصورة ام جى 5

ام جى 5 موديل 2022 الصينية

زودت مقصورة سيارة ام جى 5 موديل 2022 الصينية بالعديد من التكنولوجيات العصرية منها، مدخل AUX، وبلوتوث، وإنذار ضد السرقة، وفرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وزجاج كهربائي، وراديو، وكاسيت، ومساحة تخزين فارغة ، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة.

محرك ام جى 5

ام جى 5 موديل 2022 الصينية

تحتوي سيارة ام جى 5 الصينية علي خزان وقود سعة 45 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع ام جى 5 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة.

سعر ام جى 5

ام جى 5 موديل 2022 الصينية

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2022 الصينية سعرها يصل في سوق السيارات المصري الي 609 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 649 ألف جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة سعرها 679 ألف جنيه .