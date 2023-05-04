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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها تيجو 8 وام جى HS.. سيارات عائلية جديدة بمليون جنيه| صور

سيارات عائلية جديدة
سيارات عائلية جديدة بمليون جنيه

زادت أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك نتيجة الكثير من الأزمات التي يواجها قطاع صناعة السيارات عالميا، مما أدي الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة، بالإضافة الي أن تلك الزيادات ساعدت علي ارتفاع أسعار السيارات العائلية الصينية ومنها شيري تيجو 8 برو ، جيلي اوكافانجو ،  إم جي HS ، شانجان سي أس 55 بلس ، شيري 8 تيجو،

تعرف على الأسعار الجديدة لـ جيلي كولراي

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

يقدم موقع صدى البلد  مواصفات وأسعار السيارات العائلية الصينية الجديدة موديل 2022 بعد زيادة أسعارهم :

 

1- شيري تيجو 8 برو

تنتج سيارة شيري تيجو 8 برو عزم أقصي للدوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وتحتوي علي خزان وقود يصل سعته الي 51 لتر، وبها علبة تروس أوتوماتيك بمكونة من 7 سرعات، وتنتج شيري تيجو 8 برو قوة قدرها 197 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي تيربو.

سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022


تباع سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 130 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 270 ألف جنيه للفئة الثانية.

2- جيلي اوكافانجو

تمتلك سيارة جيلي اوكافانجو محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستهلك السيارة 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات من فئة DSG، وتنتج سيارة جيلي اوكافانجو
عزم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر، وقوة 190 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11 ثانية.

جيلي اوكافانجو موديل 2022

تصل سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 الي سوق السيارات المصري من خلال فئة واحدة سعرها 929 ألف جنيه .

3-  ام جى HS

تتسارع سيارة  إم جى HS من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وتملك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج سيارة  ام جى HS عزم أقصي للدوران يصل الي 169 كم/ساعة، وتخرج قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعته 55 لتر .

 ام جى HS موديل 2022

يبدأ سعر سيارة  إم جى HS موديل 2022 في سوق السيارات المصري من مليون و 49 ألف جنيه ، ويرتفع ليصل الي مليون و89 ألف جنيه لأعلي فئه .

4- شانجان سى اس 55 بلس ‎

يصل سعه خزان وقود سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎ الي 55 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر، وتخرج قوة 185 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2022

سعر سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2022 في سوق السيارات المصري 950 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 25 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 75 ألف جنيه للفئة الثالثة .

5- شيرى 8 تيجو

تنتمي سيارة شيري 8 تيجو الي فئة السيارات الـ SUV وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكن من 6 سرعات ، وتنتج قوة 145 حصان، وتصل سعة خزان وقود سيارة شيرى 8 تيجو الي 51 لتر، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر.

شيري 8 تيجو موديل 2022

يبلغ سعر سيارة شيري 8 تيجو موديل 2022 في سوق السيارات المصري مليون جنيه للفئة الأولي، و مليون و 60 ألف جنيه للفئة الثانية .
 

شيري تيجو 8 برو جيلي أوكافانجو أم جي HS شانجان سى اس 55 بلس شيري 8 تيجو

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