سيارات اقتصادية تحت 150 ألف جنيه| صور

يحتاج المصريون الآن إلى توافر العديد من أنواع السيارات المستعملة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار الإصدار الذى يناسب احتياجاتهم، حيث اتجه المواطنين الأن الي سوق السيارات المستعملة بدلا من شراء السيارات الجديدة التي تباع بأسعار جنونية، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز برخص ثمنها وسهولة إعادة بيعاها، بالإضافة الي توافر قطع غيارها.

يعرض موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات أسعارها أقل من 150 ألف جنيه منها، سيارة رينو لوجان، وبي واي دي F0 ، وشيفروليه لانوس.

1- سوزوكي سويفت

تقدم سيارة سوزوكي سويفت للبيع باللون الرمادي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتملك محرك سعة 1300 سي سي، ومدعومة بعلبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام ونصف، ولا تحتاج السيارة لأي مصاريف.

سوزوكي سويفت موديل 1997

تباع سيارة سوزوكي سويفت موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2- هيونداي فيرنا

تستخدم سيارة هيونداي فيرنا ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت بقطع مسافة تصل الي 800 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وبها رخصة سارية، ولا تحتاج السيارة لاي مصاريف، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، ويوجد بها دهانات خارجية.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2007

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- شيفروليه لانوس

قامت سيارة شيفروليه لانوس بقطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1600 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة عام ونصف، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سيارة شيفروليه لانوس موديل 2013



يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .



4- بي واي دي F0.

زودت سيارة بي واي دي F0 بمحرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون الأسود، وقامت سيارة بي واي دي F0 بقطع مسافة تصل الي 26 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات .

يارة بي واي دي F0 موديل 2010

تأتي سيارة بي واي دي F0 موديل 2010 بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- رينو لوجان

تنتمي سيارة رينو لوجان موديل 2009 الي فئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وقامت سيارة رينو لوجان بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

سيارة رينو لوجان موديل 2009

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2009 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .