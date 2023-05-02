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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه أوبترا 2023 الجديد في مصر| صور

شيفروليه أوبترا 2023
شيفروليه أوبترا 2023

مازالت قفزات زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 مستمرة حتي الأن، في جميع أنواع السيارات الجديدة.

 وتأتي تلك الزيادة بسبب عدة عوامل منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي هذا أدي الي تقلص السيارات المنتجة والتي تتوافر لدي الوكلاء والموزعين، واذا تم توافرها تكون بأسعار مرتفعة جدا .

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023

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بناء علي ذلك تم زيادة سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان بقيمة 19.500 ألف جنيه :

أوبترا موديل 2023

وسائل الأمان في شيفروليه أوبترا

تحتوي سيارة شيفروليه أوبترا علي وسائل أمان وسلامة متقدمة منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ووسائد هوائية ، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب، و إنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب.

سيارة شيفروليه أوبترا 2023

أبعاد  شيفروليه أوبترا

تأتي سيارة  شيفروليه أوبترا داخل السوق المصري للسيارات بطول 4597 مم، وعرض 1736 مم، وارتفاع 1462 مم، وقاعدة عجلات بطول 2640، وتصل سعة الحقيبة الخلفية لسيارة شيفروليه أوبترا الي 410 لتر .

شيفروليه أوبترا 2023

مقصورة شيفروليه أوبترا

تمتلك مقصورة سيارة شيفروليه أوبترا الكثير من المميزات التكنلوجية المتقدمة منها، مدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ومدخل AUX، وزجاج كهربائي، وتكييف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وفتحة سقف، وسماعات بالأبواب الأربعة، وكاسيت، وراديو.

مقصورة سيارة شيفروليه أوبترا 2023

سعر شيفروليه أوبترا  2023 الجديد

تقدم سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 للبيع داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئه واحدة سعرها 501 ألف جنيه، بدلاً من 481 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 19.500 ألف جنيه .

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