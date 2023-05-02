سعر شيفروليه أوبترا 2023 الجديد في مصر| صور

مازالت قفزات زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 مستمرة حتي الأن، في جميع أنواع السيارات الجديدة.
وتأتي تلك الزيادة بسبب عدة عوامل منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي هذا أدي الي تقلص السيارات المنتجة والتي تتوافر لدي الوكلاء والموزعين، واذا تم توافرها تكون بأسعار مرتفعة جدا .
بناء علي ذلك تم زيادة سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان بقيمة 19.500 ألف جنيه :
وسائل الأمان في شيفروليه أوبترا
تحتوي سيارة شيفروليه أوبترا علي وسائل أمان وسلامة متقدمة منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ووسائد هوائية ، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب، و إنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب.
أبعاد شيفروليه أوبترا
تأتي سيارة شيفروليه أوبترا داخل السوق المصري للسيارات بطول 4597 مم، وعرض 1736 مم، وارتفاع 1462 مم، وقاعدة عجلات بطول 2640، وتصل سعة الحقيبة الخلفية لسيارة شيفروليه أوبترا الي 410 لتر .
مقصورة شيفروليه أوبترا
تمتلك مقصورة سيارة شيفروليه أوبترا الكثير من المميزات التكنلوجية المتقدمة منها، مدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ومدخل AUX، وزجاج كهربائي، وتكييف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وفتحة سقف، وسماعات بالأبواب الأربعة، وكاسيت، وراديو.
سعر شيفروليه أوبترا 2023 الجديد
تقدم سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 للبيع داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئه واحدة سعرها 501 ألف جنيه، بدلاً من 481 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 19.500 ألف جنيه .