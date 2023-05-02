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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا موديل 2023

شهدت السيارة شيفروليه كابتيفا زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي عائلة الـ SUV، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تبدأ من 979.990 جنيه، لتكسر حاجر المليون بعد ان وصلت اسعار الفئة الاخيرة إلى مليون و 109.990 ألف جنيه.

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شيفروليه كابتيفا موديل 2023

مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 في مصر واحدث اسعارها الرسمية.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023

 

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1500 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ينتج 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 148 حصانا، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

ابعاد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 

 

- الطول 4655 مم.

- العرض 1835 مم.

- الارتفاع 1835 مم.

- قاعدة العجلات 2750 مم.

- سعة خزان الوقود 52 لتر.

- سعة التخزين الخلفية تصل لـ 1051 لتر.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

الفئة الاولى LS شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بسعر 979,990 جنيه بدلًا من 879,990 جنيه.

الفئة الثانية LT شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بسعر 999,990 جنيه بدلًا من 899,990 جنيه.

الفئة الثالثة Premier شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بسعر 1,089,990 جنيه بدلًا من 949,990 جنيه.

الفئة الرابعة Premier 7 شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بسعر 1,109,990 جنيه بدلًا من 969,990 جنيه.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023
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