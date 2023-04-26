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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

شيفروليه تنتهي إنتاج بولت الكهربائية بحلول أواخر عام 2023

صدى البلد

أعلنت ماري بارا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، في مؤتمر أرباح الربع الثاني أمس الثلاثاء أن إنتاج شيفروليه بولت، و بولت EUV الأكبر قليلاً ، سينتهي في أواخر هذا العام، حيث يمثل الإعلان تسليمًا للأجيال لأسطول السيارات الكهربائية والارتقاء لمرحلة أخرى.

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وقالت بارا إن الوظائف في مصنع التجميع Orion Township بولاية ميشيجان حيث يتم تجميع البراجي حاليًا ستكون آمنة، وستتم إعادة تجهيز المصنع لإنتاج شاحنات كهربائية على منصة Ultium الجديدة من جنرال موتورز بدءًا من عام 2024 ، وفقًا لتقارير CNBC.

 

وتم تقديم سيارة الهاتشباك لأول مرة في عام 2016 ، وكانت محاولة مبكرة لإنشاء سيارة كهربائية صغيرة وبأسعار معقولة بمدى يزيد على 200 ميل (322 كم)، ومثل ذلك نجاحًا وقتها.

وعلى الرغم من أنه لم يحقق أبدًا الطابع الثقافي لسيارة تسلا، إلا أنه في عام 2023 ، حصلت سيارة بولت على أكثر من 259 ميلاً (417 كم) من النطاق لكل شحنة، على الرغم من اعتمادها على تقنية البطارية القديمة، كما أن لديها MSRP أساسيًا بقيمة 26.595 دولار فقط قبل الحسومات الضريبية، وهو رقم لا تزال شركتا فولكس فاجن وتيسلا تحاول مطابقته.

 

ومع ذلك ، على الرغم من كل نجاحاتهم ، حتى شيفروليه بولت EUV (محاولة لتحويل هاتشباك إلى كروس أوفر) أصغر مما يفضله المشترون الأمريكيون، عانت الطرازات أيضًا مؤخرًا من حرائق البطارية، وهي مشكلة تم حلها بواسطة جنرال موتورز بتكلفة كبيرة.

 

وسيتم استبدال شيفروليه بولت بمنتجات منصة منتجات Ultium الكهربائية القادمة الأكبر والأكثر حداثة، مثل شيفروليه سيلفرادو، وبلازر، وإكوينوكس EVs.

 

قال متحدث باسم شيفروليه لموقع The Verge: "عندما تم إطلاق سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية، كان ذلك إنجازًا تقنيًا هائلاً وأول سيارة كهربائية ميسورة التكلفة، مما أدى إلى انطلاق مستقبل جنرال موتورز الكهربائي بالكامل، ومع استمرار الشركة في تنمية محفظتها للمركبات الكهربائية من خلال منصة Ultium ، ومع استمرار البناء في Orion Township ، MI ، مصنع التجميع استعدادًا لإنتاج الشاحنات الكهربائية بدءًا من عام 2024 ، أكدت شيفروليه أن إنتاج بولت وبولت EUV سينتهي هذا العام. 

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