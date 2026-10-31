"أفريكسيم بنك" ومنتجي النفط الأفارقة يؤسسان "البنك الإفريقي للطاقة" بـ5 مليارات دولار

أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) ومنظمة منتجي النفط الأفارقة (APPO) رسمياً عن تأسيس "البنك الإفريقي للطاقة" (AEB) برأس مال مرخص قدره 5 مليارات دولار.

وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع العام التأسيسي للبنك الذي عُقد في أبوجا، نيجيريا اليوم "السبت".

وأفاد بيان مشترك بأن إنشاء "البنك الإفريقي للطاقة" يؤكد عزم الحكومات الأفريقيةغ على تأمين مستقبل الطاقة الخاص بها، حيث تأتي هذه الخطوة إدراكاً منها بأن تحقيق نمو صناعي متسارع، والاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها التقنيات الناشئة -لا سيما الذكاء الاصطناعي- يتطلب استثمارات ضخمة في مجالات توليد الطاقة ونقلها.

ويأتي تأسيس هذا البنك في وقت تُقدر فيه احتياجات القارة من الاستثمارات في قطاع الطاقة بنحو 200 مليار دولار؛ ففي الوقت الذي لا تزال فيه موارد النفط والغاز تشكل ركيزة حيوية لأنظمة الطاقة في القارة، بدأت الجهات التقليدية التي كانت توفر التمويل قصير وطويل الأجل لقطاع الطاقة الأفريقي في سحب استثماراتها من الوقود الأحفوري.

ويهدف "البنك الإفريقي للطاقة" إلى سد هذه الفجوة التمويلية، مع دعم عملية انتقال عادل للطاقة في الدول الإفريقية.

وبفضل رأس ماله سيدعم "البنك الإفريقي للطاقة" مشروعات تغطي سلسلة قيمة الطاقة بأكملها، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج، والنقل، والمعالجة، والتكرير، والتوزيع.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز القدرة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة، وتنمية التجارة البينية الأفريقية في مجال منتجات الطاقة.

كما يتضمن تفويض البنك تعزيز مشاركة إفريقية قوية في قطاع الطاقة بالقارة، لضمان أن يكون مستقبل الطاقة في إفريقيا بأيدي الأفارقة أنفسهم.

وسيعمل البنك الإفريقي للطاقة (AEB) كمؤسسة مالية إفريقية مستقلة وعابرة للحدود الوطنية.

ويهدف البنك إلى جذب الاستثمارات من الحكومات، وشركات النفط الوطنية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين من القطاع الخاص، لدعم تطوير قطاع الطاقة في جميع أنحاء القارة.

وتضمنت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة الأولى تعيين أول رئيس للبنك حلمي غازي، وتشكيل مجلس إدارته الأول، الذي يضم أعضاءً من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات رائدة معنية بالسياسات من مختلف أنحاء القارة.