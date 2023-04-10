عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل فوات الأوان .. 70% خصما على أسعار شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وافق مجلس الوزراء مؤخرا بالتعديلات التى أقرها مجلس النواب منذ فترة ، والتى كان أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات  ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات ، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

txt

أسعار سيارات تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة

txt

فرصة بنص الثمن.. تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتأتى السيارة شيفروليه  كابتيفا موديل 2023 ، واحدة من اهم السيارات ، التى يتم البحث عنها داخل اسواقنا العربية والعالمية .

 

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة شيفروليه  كابتيفا موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 12.718 دولار ، أما الفئة المتوسطة 9.539 دولار ، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 8.903 دولار .

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتستمد السيارة شيفروليه  كابتيفا موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 149 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على عدة تجهيزات تشمل، حساسات ركن، كاميرا خلفية و 360 درجة محيطة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف "مالتي فانكشن"، وخاصية تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، إلى جانب مرايات كهربائية، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وحصلت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و مشغل اقراص مدمجة CD، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مدخل USB، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح للقراءة.

 

وتتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بالعديد من تقنيات الحماية ومنها، خاصية دعم المكابح BA، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام الوسائد الهوائية المتقدمة، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

السيارات لاستيراد سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2023 شيفروليه كابتيفا شيفروليه كابتيفا كابتيفا موديل 2023 استيراد سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

تويوتا تعلن الأسعار الجديدة لـ كامري بمصر

أرخص 5 سيارات كروس أوفر 2023 في السوق المصري

أسعار بروتون ساجا 2023 الجديدة

لعشاق الدفع الرباعى.. ظهور جيب رانجلر الفيس ليفت الجديدة 2024.. صور

أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه في مصر

للمصريين فى الخارج .. خطوات استيراد سيارة معافاة من الجمارك

لأوبر وكريم.. 5 سيارات مستعملة أقل من 250 ألف جنيه

تعرف على أفضل سيارة كهربائية في العالم 2023

ترشيحاتنا

صورة لأغنى رجل في العالم مع حفيدته المصرية

بنك الطعام: نواجه ضغوطا في توفير المواد الغذائية ونحتاج دعم القطاع الخاص

قبل فوات الأوان .. 70% خصما على أسعار شيفروليه كابتيفا

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر خلال أبريل

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

رمسيس الثاني وذهب الفراعنة.. تفاصيل رحلة أشهر ملوك مصر في باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

سحلها وضربها.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة بوحشية|شاهد

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

دراسة: يستطيع الرجال التعبير عن مشاعرهم بالإيموجي أكثر من النساء

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ