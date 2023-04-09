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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر 2023 في السوق المصري

أرخص 5 سيارات كروس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر 2023

يبحث الكثير من المقبلين على شراء سيارات، عن اختيارات تنجح فى تلبية طلباتهم من حيث الحجم والمساحة والقوة ، ولكن فى الاغلب فإن جمع كل هذه المواصفات تكون فى سيارات ذات أسعار مرتفعة للغاية .

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أكثر السيارات ترخيصا خلال 2023 في مصر

وعلى الفور يبحث المقبلون عن هذه النوعية من السيارات عن أرخص الاسعار فى ظل الظروف الاقتصادية الاخيرة وارتفاع الاسعار المتتالى .

لذلك نتعرف خلال السطور التالية على أرخص 5 سيارات كروس أوفر 2023 ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات الزيرو .

 

1- شانجان CS15

شانجان CS15

تحتوي سيارة شانجان CS15 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي ينتج قوه قدرها 105 أحصنة ، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم في مدة زمنية قدرها 11 ثانية .

أما عن سعر السيارة شانجان CS 15

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 440,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 465,000 جنيه

 

2- ساوإيست DX3

ساوإيست DX3

تحتوي سيارة ساوايست DX3 موديل 2022 علي ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 8 سرعات، وتنتج 156 حصانا، بفضل امتلاكها محركا سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 225 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لترا .

أما عن سعر السيارة ساوايست DX3

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 350,000 جنيه      

- أوتوماتيك / HIGHLINE / TWO TONE 2022 بسعر 355,000 جنيه           

- أوتوماتيك 2023 بسعر 575,000 جنيه

 

3- بيستون T33

بيستون T33

تنتج السيارة بيستون T33 موديل 2022 ، قوة قدرها 112 حصانا، وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن/متر عند 3600 دورة في الدقيقة، بفضل محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي ، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

وتستهلك السيارة بيستون T33 موديل 2022 ، وقودا بمقدار 6.9 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر ، و تصل سرعة القصوى للسيارة إلى 168 كيلومترا في الساعة  .

أما عن سعر السيارة بيستون T33

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 594,000 جنيه         

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 638,000 جنيه

 

4- ام جى ZS

ام جى ZS

وتأتي السيارة إم جي ZS موديل 2022 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

وتتسارع السيارة إم جي موديل 2022، من 0 وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود إلى 48 لترا.

أما عن سعر السيارة ام جى ZS

- أوتوماتيك / CLASSIC 2022 بسعر 679,990 جنيها        

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 699,990 جنيها     

- أوتوماتيك / COMFORT / ACC 2022 بسعر 714,990 جنيها        

- أوتوماتيك / فارهة 2022 بسعر 719,990 جنيه  

 

5- بايك X3

بايك X3

تعتمد السيارة بايك X3 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن متر، بنظام جر أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

أما عن سعر السيارة بايك X3

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 569,000 جنيه     

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 619,000 جنيه     

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 669,000 جنيه         

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 719,000 جنيه .        

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