تغيير سعر فورثينج T5 EVO

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فورثينج في مصر عن زيادات أسعار طراز T5 EVO موديل 2022 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

فورثينج T5 EVO

أوضح وكيل فورثينج ، أن السيارة T5 EVO موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها ما بين 142 ألف جنيه الى 150 الف جنيه .

تعتمد السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2022 ، على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران 285 نيوتن/متر، و ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي" طراز DSG .

فورثينج T5 EVO

تستهلك السيارة فورثينج T5 EVO نسبة وقود تقدر بـ 6.6 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها، فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية، للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

فورثينج T5 EVO

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة فورثينج T5 EVO موديل 2022 ، بطول 4565 مم، و العرض 1860 مم ، و سعة خزان 55 لتر، و قاعدة عجلات 2715 مم.

فورثينج T5 EVO

أسعار فورثينج T5 EVO الجديدة كالتالي :

- فئة لاكشري بيزك غير متوفرة.

- فئة لاكشري LX بسعر 922 ألف جنيه بدلاً من 780 ألف جنيه بزيادة 142 ألف جنيه.

- فئة EXC فرش أسود غير متوفرة.

- فئة EXC فرش أحمر بسعر 980 ألف جنيه بدلاً من 830 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

- فئة EXC H بسعر مليون جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.