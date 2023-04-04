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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لأرخص بيجو 2023 فى مصر

بيجو 301 موديل 2023
بيجو 301 موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو  في مصر زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

بيجو 301 موديل 2023

أوضح وكيل بيجو ، أن السيارة 301 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 15 ألف جنيه .

 

تقدم السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ألأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

بيجو 301 موديل 2023

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لتر.

بيجو 301 موديل 2023

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.

بيجو 301 موديل 2023

أما عن أسعار السيارة بيجو 301 الجديدة كالتالي :

- فئة أكتيف 569.990 ألف بدلاً من 554.990 ألف جنيه. 

- فئة أللور 599.990 ألف جنيه بدلاً من 584.990 ألف جنيه. 

بيجو 301 موديل 2023
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