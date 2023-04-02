لا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك مستعملة

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .
ويأتي سوق السيارات المحلى المصرى ، كأحد هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة ، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الأسعار مبالغ فيها .
لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات هاتشباك مستعملة اقل من 100 الف جنيه .
1- فولكس فاجن بولو
وتتوافر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.
تأتي السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 مع سرعة قصوى تصل إلى 171 كيلومتر/ساعة، و يمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط.
اما عن سعر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعملة فتصل الى 95 الف جنيه .
2- سكودا فليشيا
تستمد سيارة سكودا فيليشيا موديل 1999 قوتها من محرك 4سلندر سعته 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 54 حصان ، وعزم اقصي للدوران 99 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .
وتتسارع السيارة سكودا فيليشيا موديل 1999 من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 16.5 ثانية .
اما عن سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعملة ما بين 50 الف جنيه الى 80 الف جنيه .
3- فيات اونو
تتوافر سيارة فيات اونو موديل 1996 بمحرك 1000 سي سي ، وينتج قوه قدرها 45 حصان ، وعزم اقصي للدوران 74 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حكرة مانيوال من 5 سرعات .
وتتسارع السيارة فيات اونو موديل 1996 من السكون إلي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 17.7 ثانية .
اما عن سعر السيارة فيات اونو موديل 1996 داخل سوق السيارات المستعملة ما بين 60 الف جنيه الى 80 الف جنيه .
4- سيات إبيزا
تاتى السيارة سيات إبيزا موديل 1994، بمحرك 2000 سي سي ، و ينتج قوة قدرها 115 حصان و ويصل عزم الدوران الى 166 نيوتن و 8 صباب .
اما عن سعر السيارة سيات إبيزا موديل 1994 داخل سوق السيارات المستعملة فتصل الى 70 الف جنيه .
5- أوبل كورسا
حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1994 ، على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة تصل إلى 100 حصان، كما تضم ناقل سرعات خماسي النقلات يدوي "مانيوال" يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات .
اما عن سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 ، داخل سوق السيارات المستعملة فتصل الى 75 الف جنيه .