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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك مستعملة

5 سيارات هاتشباك
5 سيارات هاتشباك مستعملة

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .

 

ويأتي سوق السيارات المحلى المصرى ، كأحد هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة ، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الأسعار مبالغ فيها .

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لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات هاتشباك مستعملة اقل من 100 الف جنيه .

1- فولكس فاجن بولو 

فولكس فاجن بولو 

وتتوافر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تأتي السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 مع سرعة قصوى تصل إلى 171 كيلومتر/ساعة، و يمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط.

اما عن سعر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999  داخل سوق السيارات المستعملة فتصل الى 95 الف جنيه .

 

2- سكودا فليشيا 

سكودا فليشيا 

تستمد سيارة سكودا فيليشيا موديل 1999 قوتها من محرك 4سلندر سعته 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 54 حصان ، وعزم اقصي للدوران 99 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

وتتسارع السيارة سكودا فيليشيا موديل 1999 من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 16.5 ثانية .

اما عن سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعملة ما بين 50 الف جنيه الى 80 الف جنيه .

 

3- فيات اونو         

      

فيات اونو

تتوافر سيارة فيات اونو موديل 1996 بمحرك 1000 سي سي ، وينتج قوه قدرها 45 حصان ، وعزم اقصي للدوران 74 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حكرة مانيوال من 5 سرعات .

 وتتسارع السيارة فيات اونو موديل 1996 من السكون إلي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 17.7 ثانية .

اما عن سعر السيارة فيات اونو موديل 1996 داخل سوق السيارات المستعملة ما بين 60 الف جنيه الى 80 الف جنيه .

 

4- سيات إبيزا         

       

سيات إبيزا       

تاتى السيارة سيات إبيزا موديل 1994، بمحرك 2000 سي سي ، و ينتج قوة قدرها 115 حصان و ويصل عزم الدوران الى 166 نيوتن و 8 صباب .

اما عن سعر السيارة سيات إبيزا موديل 1994 داخل سوق السيارات المستعملة فتصل الى 70 الف جنيه .

 

5- أوبل كورسا 

أوبل كورسا

حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1994 ، على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة تصل إلى 100 حصان، كما تضم ناقل سرعات خماسي النقلات يدوي "مانيوال" يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات .

اما عن سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 ، داخل سوق السيارات المستعملة فتصل الى 75 الف جنيه .

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