أكثر سيارة سيدان مبيعًا في السعودية

يعتبر السوق السعودى للسيارات ، واحد من أكبر أسواق المنطقة العربية فى نسب البيع، لضمه العديد من الماركات العالمية وطرازاتها المختلفة، والتى تأتى منها الاقتصادية والفارهة وأخرى الخارقة .

تويوتا كامري موديل 2023

ولكن تعتبر السيارات اليابانية هى الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، حيث تصدرت تويوتا قائمة السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا في السعودية العام الماضي بمعدل مبيعات وصل إلى 198,088 سيارة .

في صدارة القائمة جاءت سيارة السيدان الرياضية الشهيرة تويوتا كامري موديل 2023 بمعدل مبيعات وصل إلى 37,311 سيارة، لتعتبر اكثر سيارة سيدان مبيعا فى السعودية .

تويوتا كامري موديل 2023

وتستمد السيارة تويوتا كامري موديل 2023 قوتها من عدة خيارات من المحركات داخل السوق السعودي، اولها محرك بنزين، مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة قدرها 204 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 243 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تويوتا كامري موديل 2023

اما ثانى محركات تويوتا كامري موديل 2023 ، هو محرك هايبرد، مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة قدرها 215 حصان (مجمع)، مع عزم دوران يصل إلى 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، وصرفية وقود 26 كم/لتر.

تويوتا كامري موديل 2023

ويأتى ثالث محرك للسيارة تويوتا كامري موديل 2023 محرك مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة قدرها 297 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 356 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، وصرفية وقود 14.2 كم/لتر.

تويوتا كامري موديل 2023

و تتوفر تويوتا كامري موديل 2023 داخل السوق السعودي في 11 فئة مختلفة التجهيزات بالأسعار التالية :

- فئة LE STD، بسعر 99,245 ريال.

- فئة LE، بسعر 102,925 ريال.

- فئة HEV LE، بسعر 103,500 ريال.

- فئة GLE، بسعر 112,335 ريال.

- فئة HEV GLE، بسعر 114,770 ريال.

- فئة SE، بسعر 117,760 ريال.

- فئة GLE-X، بسعر 129,490 ريال.

- فئة GLE-X HEV 40TH ANNIV، بسعر 131,675 ريال.

- فئة SE V6، بسعر 134,205 ريال.

- فئة GRANDE 40TH ANNIV V6، بسعر 146,970 ريال.

- فئة GRANDE HEV 40TH ANNIV، بسعر 147,545 ريال.

- فئة LUMIERE HEV 40TH ANNIV، بسعر 153,640 ريال.