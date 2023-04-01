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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 70 ألف جنيه.. عربية تيتو لعشاق الأكشن

بيجو 206 موديل 2006
بيجو 206 موديل 2006

يعشق العديد من الشباب المصرى جو المغامرة وحب الأكشن ، لذلك يعشقون اى شي استخدمه نجوم الاكشن فى السينما ، وياتى من بين هولاء النجم احمد السقا الذى جسد ادوار عديدة ولكن اهمها ادوار الاكشن والحركة .

فيلم تيتو 

وعند ذكر النجم احمد السقا لا ننسى دوره فى فيلم تيتو الذى قدم فيه العديد من مشاهد الاكشن والاثارة واستخدامه لسيارة بيجو هاتشباك ، كانت وقتها حلم جميع الشباب المصرى .

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وتعتبر هذه السيارة هى بيجو 206 موديل 2006 ، والتى لاتزال تباع داخل السوق المحلى المصرى لفئة الشباب ولها سوق كبير ، وهى تنتمى الى عائلة السيارات الصغيرة "هاتشباك" والتى تتميز بالهيكل الخارجى الصلب واداء محركها القوى .

فيلم تيتو 

وتم طرح السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، داخل السوق المحلى المصرى باصدارين احدهما بمحرك بلغ سعة 1.4 لتر، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 75 حصان، متصل بناقل حركة تقليدي السرعات، اما الاصدار الثانى فجاء بمحرك سعة 1.6 لتر ينتج طاقة قدرها 110 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

فيلم تيتو 

وتضم السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، عدد كبير من الكماليات اهمهم التكييف ، و الباور، و السنتر لوك بريموت ، و زجاج كهرباء امامى فقط ، و أربع سماعات فى الأبواب ، و عداد رحلات  .

بيجو 206 موديل 2006

جدير بالذكر أن السيارة خضعت لاختبار السلامة والأمان الأوروبية وحققت 4 نجمات من أصل 5، كما احتوت على نظام فرامل ABS المانع للانغلاق، مع وسائد هوائية للمقعد الأمامي والسائق .

بيجو 206 موديل 2006

اما عن سعر السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، داخل السوق المحلى المصرى الان ، فهى بعد زيادت الاسعار تاتى بمتوسط سعر 70 الف جنيه .

بيجو 206 موديل 2006
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