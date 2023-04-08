عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه في مصر

اشهر 5 سيارات مستعملة
اشهر 5 سيارات مستعملة أقل من 50 الف جنيه في مصر

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .

ويعد سوق السيارات المحلى المصرى ، أحد هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة ، والتى أدت لزيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الأسعار مبالغ فيها .

txt

بـ200 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان بالسوق المصري

txt

الأسعار الجديدة لأرخص بيجو 2023 فى مصر

ويبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة، في ظل هذا الوضع، عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار 5 سيارات مستعملة بمتوسط 50 الف جنيه .

1- فيات ريتمو

فيات ريتمو    

تعتمد السيارة فيات ريتمو موديل 1983 على محرك 1100 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية بلغت 61 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، مع 81 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات بتقنية الدفع الامامي.

كما تأتي ريتمو بمحركات اخرى اشهرها سعة 1300 سي سي، مع قوة قدرها 66 حصانا، و 98 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 حصانا.

وعن سعر السيارة فيات ريتمو موديل 1983 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 33 الف جنيه .

 

2- فورد فيستا 

فورد فيستا 

تاتى السيارة فورد فيستا موديل 1996، بمحرك 1300 سي سي ، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT. وبلغ طول السيارة 3.828 متر وعرضها 1.634 متر وارتفاعها 1.320 متر قاعدة العجلات 2.446 متر والوزن الاجمالي 1.465 كجم. 

وعن سعر السيارة فورد فيستا موديل 1996، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 37 الف جنيه .

 

3- لادا 2107 

لادا 2107 

تأتى لادا 2107 موديل 2003 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 78 حصان وعزم اقصي للدوران 120 نيوتن / متر ، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وعن سعر السيارة لادا 2107 موديل 2003 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 48 الف جنيه .

 

4- فيات شاهين 

فيات شاهين 

تتوفر السيارة فيات شاهين موديل 2002 في السوق المصري بفئتين، هما S و SL ، وتتوفر فئة S بمحرك 1400 سى سى، وتم توقف إنتاج هذه الفئة من السيارة، أما فئة SL فيتوفر منها نوعان، النوع الاول بمحرك 1400 سى سى ، والثاني بمحرك 1600 سى سى، وكلاهما تجميع مصرى، وتعتمد السيارة على ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

وعن سعر السيارة فيات شاهين موديل 2002 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 50 الف جنيه .

 

5- اوبل فيكترا 

اوبل فيكترا 

تأتي السيارة أوبل فيكترا موديل 1991 بناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

وعن سعر السيارة أوبل فيكترا موديل 1991 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 50 ألف جنيه .

الأسواق العالمية للسيارات أرخص سيارات شراء سيارة سوق السيارات السيارات المستعملة سوق السيارات المستعملة زيادة أسعار فيات ريتمو فورد فيستا لادا فيات شاهين أوبل فيكترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

موضوعات متعلقة

الأسعار الجديدة لـ تويوتا روميون العائلية 2023

الأسعار الجديدة لـ بايك X3

سعر أرخص بيجو SUV فى مصر

سيات تعلن عن أسعار ليون الجديدة

السعر الجديد لارخص تويوتا فى مصر

الأسعار الجديدة لـ طرازات شيرى فى مصر

أسعار سيات إبيزا الجديدة 2023

تويوتا تعلن عن أسعار جديدة لـ كورولا 2023

ترشيحاتنا

بعد تجاوز الفيديو مليار مشاهدة .. قرار في الجزائر بشأن إمام القطة

الكونجرس الأمريكي متوعدًا الصين: خيار إرسال جنود لـ تايوان على الطاولة

لازم نخلي بالنا.. أشياء نفعلها علينا الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالانتفاخ

حادث مؤلم يضرب الهند .. شاب يعتدي على فتاة ويشوه جسدها

أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه في مصر

غلق شارع السودان تقاطع جامعة الدول العربية كليا لاستكمال محور أحمد عرابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ابنة إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال عقد قرانها… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

5 علامات خطيرة في الجسم تشير لـ مرض الكلى السكري

باكل كل حاجة وخسيت.. نورهان قنديل تكشف أسرار نظامها الغذائي في رمضان

فيديو

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ