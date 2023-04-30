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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ جيلي كولراي

جيلي كولراي موديل
جيلي كولراي موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جيلي ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة كولراي موديل 2023 داخل السوق المصرى للسيارات .

جيلي كولراي موديل 2023

وتعتبر السيارة جيلي كولراي موديل 2023 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، والتى تاتى بثلاث فئات سعرية داخل السوق المحلى المصرى ، وتم زيادة سعرها بمقدار من 60 ألف جنيه الى 63 الف جنيه .

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ومن المعروف ان السيارة جيلي كولراي موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك بسعة  1500 سي سي ، 3 أسطوانات بشاحن توربيني، بقوة 175 حصان، و 255 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات، مع نظام جر أمامي للسيارة.

جيلي كولراي موديل 2023

تصل سرعة السيارة جيلي كولراي موديل 2023 ، القصوى تصل إلى 195 كيلومتر في الساعة، تتسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، في زمن قدره 7.9 ثانية، وتبلغ قدرتها على استهلاك الوقود لتر واحد لكل 17.8 كيلومتر.

 

وتاتى السيارة جيلي كول راي موديل 2023 ، بعدد من التجهيزات من بينها عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ديجيتال 7 بوصة، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، ونظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، ، وفتحة سقف بانوراميه.

جيلي كولراي موديل 2023

وتاتى أسعار جيلي كول راي 2023 :

- فئة كمفورت بسعر 799.900 ألف جنيه بدلاً من 739.900 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه. 

- فئة بريميوم بسعر 899.900 ألف جنيه بدلاً من 839.900 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه . 

- فئة بلاك إيديشن بسعر 919.900 ألف جنيه بدلاً من 856.900 ألف جنيه بزيادة 63 ألف جنيه.

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