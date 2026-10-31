قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة : نعمل على تطوير ملف الرعاية قبل الزواج والإنجاب
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي
وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية
أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم
إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها
ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد
إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات
التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 عند 6250 جنيهًا
حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقل وطن يفتتح أعمال تطوير مدرسة حمزة بن عبد المطلب بمنشية ناصر

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

واصل وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، جولته الميدانية بمحافظة القاهرة، ضمن جولات الحزب بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية التي يتبناها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهدت الجولة افتتاح أعمال تطوير مدرسة حمزة بن عبد المطلب بمنطقة منشية ناصر، في إطار جهود الحزب لدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بالبيئة المدرسية، وتوفير مناخ تعليمي أفضل للطلاب، من خلال المساهمة في رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخلها.

مبادرات مستقبل وطن

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن تطوير مدرسة حمزة بن عبد المطلب يأتي في سياق الدور المجتمعي الذي يحرص الحزب على القيام به، من خلال دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، والتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وجاءت الجولة بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين، والأمناء المركزيين، والنائب محمد سليمان أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتواصل قيادات الأمانة العامة للحزب جولاتها بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن الملفات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا، بما يعزز دور الحزب في العمل المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وتندرج جولة الحزب بمحافظة القاهرة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، من خلال الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها.

رفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين. 

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

الاهلي

غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

ترشيحاتنا

حديثي الولادة

طبيب يكشف كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد

شعرية بالمهلبية

طريقة عمل شعرية بالمهلبية بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تنظم الأم مواعيد نوم الأطفال والاستيقاظ للمدرسة؟.. وعلامة تظهر في بداية هبوط عضلة القلب

بالصور

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد