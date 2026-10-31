مستقل وطن يفتتح أعمال تطوير مدرسة حمزة بن عبد المطلب بمنشية ناصر

واصل وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، جولته الميدانية بمحافظة القاهرة، ضمن جولات الحزب بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية التي يتبناها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهدت الجولة افتتاح أعمال تطوير مدرسة حمزة بن عبد المطلب بمنطقة منشية ناصر، في إطار جهود الحزب لدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بالبيئة المدرسية، وتوفير مناخ تعليمي أفضل للطلاب، من خلال المساهمة في رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخلها.

مبادرات مستقبل وطن

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن تطوير مدرسة حمزة بن عبد المطلب يأتي في سياق الدور المجتمعي الذي يحرص الحزب على القيام به، من خلال دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، والتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وجاءت الجولة بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين، والأمناء المركزيين، والنائب محمد سليمان أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتواصل قيادات الأمانة العامة للحزب جولاتها بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن الملفات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا، بما يعزز دور الحزب في العمل المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة القاهرة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، من خلال الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها.

رفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين.