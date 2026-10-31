الصين وجنوب أفريقيا تجددان اتفاقية مبادلة العملات لمدة خمس سنوات لتعزيز التبادل التجاري

جدد البنكان المركزيان في جنوب أفريقيا والصين اتفاقية مبادلة العملتين المحليتين، الراند واليوان، لمدة خمس سنوات إضافية، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار يوان، بما يعادل نحو 4.5 مليار دولار أو 74 مليار راند جنوب أفريقي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المالي والنقدي وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن الاتفاقية تأتي في ظل تنامي العلاقات التجارية بين بريتوريا وبكين، وتزايد استخدام العملة الصينية في المعاملات التجارية والمالية داخل القارة الأفريقية، في إطار مساعي عدد من الحكومات والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف إلى تنويع احتياطياتها ومعاملاتها من العملات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وأوضح بنك الشعب الصيني، في بيان، أن الاتفاقية تستهدف تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين، وتيسير التجارة والاستثمار، وتعزيز استقرار الأسواق المالية في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم وأسواق العملات.

وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مع صعود الصين لتصبح الشريك التجاري الأول لجنوب أفريقيا، متقدمة على أوروبا، بعدما كانت تحتل المرتبة السادسة عام 2003، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي التدفقات التجارية لجنوب أفريقيا من 3.1% إلى 28.6%، وفقًا لبيانات البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.

وتشير التقديرات إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى جنوب أفريقيا نحو 23 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل واردات صينية من جنوب أفريقيا تقدر بنحو 13 مليار دولار.

كما أسهم اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الذي أبرمته الصين في مايو الماضي، وشمل 53 اقتصادا أفريقيا، في زيادة التجارة الثنائية بنسبة 24% خلال الفترة من مايو إلى أغسطس، لتصل إلى 15 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات الجنوب أفريقية بنسبة 25%.

وبلغ حجم التجارة بين أفريقيا والصين 348 مليار دولار خلال عام 2025، وسط توقعات بمواصلة نموه، مدفوعًا بتوسع العلاقات التجارية وتوجه عدد متزايد من الاقتصادات الأفريقية إلى استخدام اليوان في معاملاتها المالية والتجارية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار هيمنة الدولار الأمريكي على الديون الخارجية للحكومات الأفريقية، إذ يمثل نحو 70% منها، بينما يُتوقع أن تبلغ مدفوعات خدمة الدين الخارجي للدول الأفريقية نحو 90 مليار دولار خلال عام 2026.