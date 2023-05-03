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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين شيفروليه كابتيفا و شيري تيجو 8| تفاصيل

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا و شيري تيجو 8

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022 ، وذلك لتلبيه رغبة المواطنين في الحصول على سيارات جديدة خصوصا من فئة الـ SUV متعددة الاستخدامات، حيث تساعد هذه الفئة من السيارات، في التحرك بسهولة على الطرق الصحراوية، بالإضافة إلى كبر حجمها الذي يتسع لجميع أفراد العائلة.

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يقدم موقع صدى البلد مقارنة بين سيارة شيفروليه كابتيفا و شيري تيجو 8 موديل 2022 من فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات ، داخل السوق المصري للسيارات :

1- شيفروليه كابتيفا

سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تملك سيارة شيفروليه كابتيفا علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 148 حصان، وتحتاج كابتيفا إلى 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم أقصي للدوران 230 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 52 لترا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو.

شيفروليه كابتيفا 2022

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 979 ألف جنيه للفئة الأولي، و 999 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و89 ألف جنيه للفئة الثالثة، و تباع أعلى فئة بـ مليو و 109 آلاف جنيه .

2- شيري تيجو 8 برو

سيارة شيري تيجو 8 برو  موديل 2023

سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 8 برو  51 لترا، وتخرج عزم أقصي للدوران 290 نيوتن/متر، بفضل استخدامها لمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتملك ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 7 سرعات، وتخرج قوة 197 حصان.

سيارة شيري تيجو 8 برو  موديل 2023

سعر سيارة شيري تيجو 8 برو  موديل 2023 في سوق السيارات المصري يبدأ من مليون و130 ألف جنيه للفئة الأولي، ومليون و 205 آلاف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 270 ألف جنيه للفئة الثالثة.

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