أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة تيجو 7 موديل 2023 داخل السوق المصرية للسيارات .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتعتبر السيارة تيجو 7 موديل 2023 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، والتى تاتى بفئتين سعريتين داخل السوق المحلية المصرية، وتمت زيادة سعرها بمقدار من 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه .

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي الخاصة بالسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، مع عزم دوران 210 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 145 حصانا.

بينما ترتكز على جنوط رياضية 18 بوصة، مع طول اجمالي يبلغ 4505 مم، و 1837 مم للعرض الكلي، و 1670 مم للارتفاع.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على عدة تجهيزات منها، مرايات طي جانبية، وكاميرا خلفية مع حساسات حركة، بالاضافة إلى مثبت سرعة، مع وجود زر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية التحكم، ومقاعد من الجلد.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتتمتع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة مالتي فانكشن متعدد الوظائف، وقفل مركزي للابواب .

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 وسائد هوائية للحماية، ومرايا كهربائية جانبية، بالاضافة إلى نظام التحكم في خوض المرتفعات والمنحدرات، مع برنامج دعم المكابح BA، وبرنامج ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD .

شيري تيجو 7 موديل 2023

أما عن أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 الجديدة :

أول فئة 645 ألف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

ثاني فئة 700 ألف جنيه بدلاً من 680 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.