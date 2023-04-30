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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارة هاتشباك من سكودا .. صور

سكودا فابيا موديل
سكودا فابيا موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سكودا في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز فابيا خلال شهر أبريل الجاري .

سكودا فابيا موديل 2023

وأوضح وكيل سكودا، أن السيارة فابيا موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك ، المتواجدة داخل السوق المحلى المصرى .

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وتستمد السيارة سكودا فابيا موديل 2023، قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصي للدوران  200 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

سكودا فابيا موديل 2023

وتتسارع سيارة سكودا فابيا موديل 2023 من 0 وصولا الي 100كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 

وتأتي الابعاد الخارجية للسيارة سكودا فابيا موديل 2023 بطول 4108 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاعها 1459 مم، وقاعدة عجلات بطول 2564 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 330 لتر.

سكودا فابيا موديل 2023

وتضم السيارة سكودا فابيا موديل 2023، شاشة وسطية تعمل باللمس، أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، وبلوتوث، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية التوازن عند صعود أو نزول المرتفعات، وكاميرا خلفية، ونظام تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام الفرامل الذكي، وحساسات إضاءة، وحساسات مطر.

سكودا فابيا موديل 2023

أسعار سكودا فابيا :

- فئة ديناميك بسعر 700 ألف جنيه. 

- فئة أمبيشن بسعر 785 ألف جنيه. 

- فئة  MC بسعر 850 ألف جنيه.    

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