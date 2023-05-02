سيارات كسرت حاجز المليون جنيه بالسوق المصري| صور

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 الفاخرة، وذلك من أجل تلبيه رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات ذات مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع فئتها السعرية، حيث تساعد تلك السيارات ملاكها في قضاء احتياجاتهم، بالإضافة الي سهولة تحرك تلك السيارات علي مختلف الطرق بفضل محركاتها القوية.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات تخطت حاجز المليون جنيه ومنها سيارة كيا سبورتاج، وبيجو 508، واوبل موكا، وسكودا كاميك، وفيات 500 X .

1- فيات 500 X

تحتاج سيارة فيات 500 X الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتملك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنتج قوة 140 حصان، وتصل سرعة سيارة فيات 500 X القصوى الي 190 كم/ساعة .

سيارة فيات 500 X موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة فيات 500 X موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بـ 975 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 50 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 100 ألف جنيه للفئة الثالثة .

2- سكودا كاميك

تتسارع سيارة سكودا كاميك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.9 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وتخرج قوة 110 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعة سيارة سكودا كاميك القصوى الي 183 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

سيارة سكودا كاميك موديل 2023



تتوافر سيارة سكودا كاميك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها يصل الي مليون و 100 ألف جنيه .

3- اوبل موكا

تستخدم سيارة اوبل موكا محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتصل سرعة سيارة اوبل موكا القصوى الي 200 كم/ساعة، وتنتج قوة 130 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتستهلك 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية.

سيارة اوبل موكا موديل 2023

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بسعر مليون و 49 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 119 ألف جنيه للفئة الثانية .

4- بيجو 508

تخرج سيارة بيجو 508 قوة 215 حصان، وعزم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة، وتملك سيارة بيجو 508 محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتستهلك 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

سيارة بيجو 508 موديل 2023

تأتي سيارة بيجو 508 موديل 2023 بسعر يبدأ من مليون و 169 ألف جنيه، ويصل الي مليون و 544 ألف جنيه .

5- كيا سبورتاج

تنتج سيارة كيا سبورتاج عزم أقصي للدوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر، وتملك ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 7 سرعات .

سيارة كيا سبورتاج موديل 2023

سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في سوق السيارات المصري يتراوح ما بين مليون و 169 ألف جنيه و مليون و 639 ألف جنيه .