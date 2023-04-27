فرصة للمصريين في الخارج.. جميع فئات فيات X500 بخصم 70% | صور

شهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة للسيارة فيات X500 تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

X500

كما تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وسيتم تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع على السيارة المستوردة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

X500

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات X500 (الفئة الكاملة)

فيات X500 موديل 2019 بقيمة 3,290 دولارا.

فيات X500 موديل 2020 بقيمة 3,498 دولارا.

فيات X500 موديل 2021 بقيمة 4,296 دولار.

فيات X500 موديل 2022 بقيمة 5,421 دولارات.

فيات X500 موديل 2023 بقيمة 5,800 دولارا.

X500

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات X500 (الفئة المتوسطة)

فيات X500 موديل 2019 بقيمة 3,197 دولارا.

فيات X500 موديل 2020 بقيمة 3,399 دولارا.

فيات X500 موديل 2021 بقيمة 4,174 دولار.

فيات X500 موديل 2022 بقيمة 5,268 دولارات.

فيات X500 موديل 2023 بقيمة 5,636 دولارا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات X500 (الفئة الأساسية)

فيات X500 موديل 2019 بقيمة 3,104 دولارا.

فيات X500 موديل 2020 بقيمة 3,300 دولارا.

فيات X500 موديل 2021 بقيمة 4,053 دولار.

فيات X500 موديل 2022 بقيمة 5,114 دولارات.

فيات X500 موديل 2023 بقيمة 5,472 دولارا.