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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تعرض "البوندسليجا" حصريا داخل سياراتها الجديدة| صور

BMW تعرض البوندسليجا
BMW تعرض "البوندسليجا" حصريا داخل سياراتها الجديدة

تنتقل BMW بخدمات البث الحي إلى مستوى آخر من خلال تقديم أشتراك الدوري الألماني لكرة القدم إلى سيارات الفئة السابعة الجديدة، حيث ستأتي مجهزة بما يسمى شاشة مسرح BMW ، يمكن للركاب الاستمتاع بمباريات البوندسليجا على الشاشة الخلفية البانورامية الضخمة مقاس 31.3 بوصة.

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BMW تعرض "البوندسليجا" حصريا داخل سياراتها الجديدة

أعلنت الشركة البافارية عن شراكتها مع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم المنظمة للبطولة في يناير من هذا العام عندما تم تقديم محتوى وألعاب حية مختارة للعملاء في ألمانيا والنمسا وسويسرا. 

 

في البداية، كانت خدمات البث متاحة فقط للشاشة المنحنية على لوحة القيادة عندما تكون السيارة متوقفة ولكن BMW الآن توسعها بإضافة شاشة المسرح الخلفي أيضًا.

BMW تعرض "البوندسليجا" حصريا داخل سياراتها الجديدة

وفي الوقت نفسه ، تقول الشركة أيضًا إنها تقدم الآن الميزة لأسواق جديدة، بما في ذلك بلجيكا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهولندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. 

لا تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة كما هي في ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، ولكن يمكن لعملاء BMW في أمريكا الآن الاستمتاع أيضًا بمباريات الدوري الألماني، ومن المقرر مبدئيًا تشغيل البرنامج حتى نهاية مارس من العام المقبل ، ولكن اعتمادًا على التعليقات واهتمام العملاء ، قد توسع BMW تغطيتها.

كما ذكرنا في الأعلى، يمكن للركاب في المقاعد الخلفية الآن الاستمتاع بالمحتوى والبث المباشر لمباريات الدوري الألماني على الشاشة البانورامية الضخمة مقاس 31.3 بوصة في السلسلة السابعة من خلال تطبيق BMW Bundesliga In-Car، والذي يمكن تنزيله من متجر تطبيقات Fire TV/ أصبح البث المباشر ممكنًا بفضل الهوائي المدمج المزود بتقنية 5G في السيدان الفاخرة.

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباريات الدوري الألماني على الشاشة المنحنية الأمامية ، فيجب أن تكون السيارة ثابتة ولكن لا توجد قيود من هذا القبيل على الركاب في المقاعد الخلفية، ومن الجدير بالذكر أن خدمة بث البوندسليجا كانت متاحة أيضًا لـ iX منذ مارس 2023 ، بينما ستتلقى التحديث X5و X6و X7في وقت لاحق من هذا الشهر.

البوندسليجا BMW Bundesliga BMW Bundesliga In-Car المانيا الدوري الألماني

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