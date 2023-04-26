عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار BMW X6 M موديل 2023 الجديدة في مصر | صور

 BMW X6 M
 BMW X6 M

تعتبر السيارة BMW X6 M الجديدة موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية البافارية من قسم الأداء الرياضي M في السوق المصري، حيث تتمتع بنظام دفع رباعي قوية وبأقة من أحد أنظمة الترفيه والتكنولوجيا.

للمغتربين .. خصم 70% على أسعار فورد كوجا الجديدة | صور

الأسعار الجديدة للسيارة X7 BMW | صور

BMW X6 M

مواصفات السيارة BMW X6 M موديل 2023

تتوفر السيارة  BMW X6 M موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 530 حصانا، سعة 4400 سي سي تيربو، 8 أسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن / متر.

BMW X6 M

تصل السرعة القصوى في السيارة BMW X6 M موديل 2023 نحو 250 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من نقطة الثبات والتسارع وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط.

يبلغ معدل استهلاك السيارة BMW X6 M موديل 2023 نحو 9.7 لتر عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر، وبمنظومة دفع رباعي تعطيها القدرة على الانطلاق بسرعة كبيرة.

BMW X6 M

قياسات وأبعاد السيارة  BMW X6 M موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X6 M موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت 4.935 متر للطول الكلي، و2.212 متر، للعرض الكلي، و1.696 متر للإرتفاع الكلي، بينما بلغ ارتفاع السيارة عن الأرض: 221 مم، وجاءت قاعدة العجلات بقياس بلغ 2.975 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة: 580 لتر.

BMW X6 M

أسعار السيارة BMW X6 M موديل 2023 في مصر 

 

يبلغ سعر السيارة BMW X6 M موديل 2023 في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة 5,100,000 جنيه

 

BMW X6 M BMW الأداء الرياضي X6 M BMW X6 M موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

مقابل أليو ديانج .. انتقال نجم نادٍ تركي إلى الأهلي

الجزائر.. تسمم 17 تلميذًا تناولوا ثمار أشجار

تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بـ امتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

موضوعات متعلقة

للمغتربين .. خصم 70% على أسعار فورد كوجا الجديدة | صور

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة

مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها| فيديو

أسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في الكويت | صور

شيفروليه تنتهي إنتاج بولت الكهربائية بحلول أواخر عام 2023

بطل العالم للدراجات يحصل على لامبورجيني بمواصفات خارقة |صور

فورد مونديو مستعملة بـ 120 ألف جنيه| صور

لو بتحب الكروس أوفر.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

ترشيحاتنا

اعتقال 10 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غرب لندن

شوط أول إيجابي بين ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

تمديد الهدنة وبدء المفاوضات .. بيان عاجل من الجيش السوداني

التعليم تعلن عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات .. قريباً

وزير التنمية: نفذنا مشروعات استثمارية في شمال وجنوب سيناء بـ15 مليار جنيه

الآن.. وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان بعد نجاح عملية إجلائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الطماطم والجبنة والبطاطس.. العفن الأسود على الأغذية تصيبك بالسرطان

بالشفاف والمقطع.. صور أثارت الجدل لياسمين صبري علي السوشيال ميديا

طريقة عمل اللانشون بدون لحمة أو فراخ

تريند الخيانة الأعلى عالميًا| ما قصة الحسناء نسليهان أتاجول وزوجها قادير دوجلو

فيديو

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

جريمة روض الفرج.. قميص نوم يكشف حيلة المرأة اللعوب لقتل زوجها..فيديو جراف

جمبري الفراولة يتصدر التريند والطلب عليه بالاسم | ايه السبب والكيلو بكام ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ