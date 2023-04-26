5 سيارات مستعملة بالسوق المصري تبدأ بـ 80 ألف جنيه | صور

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا مناسباً عن شراء السيارات الجديدة في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال أعوام 2022 و 2023.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في السوق المصري وهي..

فيات سينا موديل 2000

فيات سينا موديل 2000

تتميز السيارة فيات سينا موديل 2000 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج طاقة تصل الى 85 حصان وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتأتي بخزان وقود سعة 48 لتر ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.4 ثانية، ويعتبر المحرك اقتصادي في استهلاك الوقود الا في النسخ 1600 سي سي .

وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2000 نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 80 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي موديل 2008

سوزوكي ماروتي موديل 2008

جاءت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 بمحرك اقتصادي، ويعتبر من بين أكثر المحركات توفيراً في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.2 لتر لكل 100 كم/ متر، بفضل سعة المحرك البالغة 800 سي سي، وينتج قوه قدرها 37 حصان، وعزم اقصي للدوران 5000 الأف لفة في الدقيقة، كما تتوفر بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 نحو 130 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه.

بيجو 405 موديل 1994

بيجو 405 موديل 1994

تعتمد السيارة بيجو 405 موديل 1994 على محرك سعة 1600 سي سي، كما تتوفر بمحرك آخر سعة 2000 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها 119 ميل في الساعة، وتتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل التكييف، والزجاج الكهربائي، وسنتر لوك.

وبلغت قراءة العداد في السيارة بيجو 405 موديل 1994 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة بيجو 405 موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 85 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تتوفر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك ينتج قوة قدرها 75 حصانا، رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، مع علبة تروس اوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات أو مانيوال من 5 سرعات، مع سرعة قصوى تبلغ 171 كيلومتر/ساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 90 ألف كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2004

دايو نوبيرا موديل 2004

تأتي السيارة دايو نوبيرا موديل 2000 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.