نصائح ذهبية يجب إتباعها قبل السفر بالسيارة

عقب نهاية عيد الفطر المبارك ومع دخول فصل الصيف يبدأ التجهيز للسفر والإجازات وقد يهمل البعض تجهيز وتهيئة السيارة قبل السفر، حيث يطلب الأمر عناية خاصة وفحصاً شاملاً للسيارة لتجنب حدوث مشكلات ميكانيكية.

نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة