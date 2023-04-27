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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح ذهبية يجب إتباعها قبل السفر بالسيارة

نصائح ذهبية يجب اتباعها
نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

عقب نهاية عيد الفطر المبارك ومع دخول فصل الصيف يبدأ التجهيز للسفر والإجازات وقد يهمل البعض تجهيز وتهيئة السيارة قبل السفر، حيث يطلب الأمر عناية خاصة وفحصاً شاملاً للسيارة لتجنب حدوث مشكلات ميكانيكية.

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نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

  • فحص زيت المحرك والتأكد من عدم وجود نقصان به والتأكد من لزوجته .
  • فحص إطارات سيارتك وتأكد من ضغطها، واحرص على أن تكون إطارات السيارة دائماً في الضغط المحدد لها .
  • فحص مصابيح السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار، خاصة عند السفر أثناء الليل .
  • فحص فرامل السيارة، والتأكد من عملها بكفاءة
  • إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب
  • فحص البطارية والتأكد من عملها بسقل سليم
  • فحص فتحات تهوية السيارة وهويات الشنطة الخلفية والتأكد من عدم وجود تسريب بها
  • التأكد من سلامة عمل الوسائد الهوائية
  • فحص خزان الوقود والتأكد من عدم وجود تسريب به
  • التأكد من وجود كمية ماء مناسبة في الرديتاتير
الرديتاتير البطارية خزان الوقود السفر ميكانيكية عيد الفطر

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