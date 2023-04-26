مع اقتراب فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة تدريجياً مما قدر يتسبب بالعديد من المشاكل لسائقي السيارات خاصة عند السفر لمسافات طويلة مثل نقص مياه الردياتير، والتي في العديد من الحالات قد تؤدي الى نقصان المياه من محرك السيارة، وهنا لا يعرف الكثير من أصحاب السيارات طرق التعامل في مثل هذه الحالات.
أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة
- عدم فتح غطاء الردياتير ولا غطاء قربة المياه في المحرك عندما يكون ساخناً، لأنه يشكل خطر كبير جداً عليك
- يفضل تزويد مياه الردياتير خلال فترة الصباح الباكر، وقبل إدارة المحرك وتشغيله، يتم فحص مياه الردياتير، وتزويدها في حالة نقصانها.
- عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في التابلوه، فيتم إطفاء السيارة حتى تهدأ، ثم إعادة تدويرها مرة أخرى قبل وضع المياه في الردياتير
- بعد انخفاض درجة حرارة المحرك، قم بفك غطاء قربة المياه في المحرك وقم بزيادة الماء إليها حتى يصل الى العلامة العليا فيها max
- قم بفك غطاء قربة المياه ببطيء لتفريغ ضغط الهواء المتواجد في داخلها