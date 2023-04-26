مع اقتراب فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة تدريجياً مما قدر يتسبب بالعديد من المشاكل لسائقي السيارات خاصة عند السفر لمسافات طويلة مثل نقص مياه الردياتير، والتي في العديد من الحالات قد تؤدي الى نقصان المياه من محرك السيارة، وهنا لا يعرف الكثير من أصحاب السيارات طرق التعامل في مثل هذه الحالات.

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة