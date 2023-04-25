أرخص سيارات تويوتا الجديدة في مصر| صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري في فئات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وتتنوع بين الاقتصادية والرفاهية، وتعتبر تويتا بيلتا الجديدة أرخص إصدارات الشركة بالسوق المصري.

تويوتا بيلتا موديل 2023

مواصفات تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر

حصلت السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على محرك يولد قوة تصل الى 103 حصانا، سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 138 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 4 سرعات.

تحتوي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على وقفل مركزي، إلى جانب تجهيزات أخرى تتضمن زر بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، وعجلة قيادة تدعم أوامر التحكم الصوتية، مكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

تويوتا بيلتا موديل 2023

بالعديد من مزايا الأمان والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ووسائد هوائية للسائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 7 بوصة، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، ومكيف هواء ومثبت للسرعة.

تويوتا بيلتا موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

تويوتا بيلتا موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بقيمة قدرها 540,000 جنيه

تويوتا بيلتا موديل 2023 الفئة الثانية SMART بقيمة قدرها 595,000 جنيه