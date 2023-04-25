وداعا للمفتاح.. شغَّل عربيتك الـ BMW بالتليفون

أصبحت أيام مفاتيح السيارات، المعدنية معدودة، فقد تخطت العلامة الألمانية BMW مفاتيح التحكم عن بعد أيضًا، حيث أصبح في إمكان مالكي سياراتها، الذين لديهم هواتف ذكية تعمل بنظام Android الآن، استخدام تطبيق Digital Key Plus الخاص بالشركة، وتحويل الهاتف إلى مفتاح سيارة متكامل تمامًا، وذلك في سيارات BMW الجديدة.

سيعمل التطبيق مثل المفتاح العادي في كل شيء مثل قفل / فتح الأبواب، وبدء تشغيل المحرك، علاوة على ذلك ، توضح BMW أن Digital Key Plus يوفر وظائف إضافية باستخدام تقنية (UWB) التي توفر إشارة راديو محلية مع أمان أفضل من مسافة قريبة.

وتم تطوير النظام مع Google والشركاء الآخرين ووفقًا لشركة BMW ، فإن خطر اعتراض الإشارة أو التشويش عليها "يتم التخلص منه فعليًا".

ويتوفر نظام المفتاح الرقمي الخاص بصانع السيارات منذ بضع سنوات، مما يسمح للمالكين بالوصول إلى سياراتهم وبدء تشغيلها، لكن Digital Key Plus يأخذها خطوة إلى الأمام من خلال جعل الوظيفة تلقائية.

وبدلاً من وضع الهاتف على درج الشحن اللاسلكي للسيارة لبدء تشغيل السيارة، يمكن لأجهزة Digital Key Plus أن تبقى في جيبك، وبالمثل، فإن الوظائف الآلية التي يعدها مالك السيارة مثل الإضاءة الخارجية عند الاقتراب من السيارة تعمل بشكل مماثل لجهاز التحكم عن بعد القياسي.

بينما يعد Digital Key Plus جديدًا لمستخدمي أندرويد ، فقد تم إطلاقه بالفعل لأجهزة آيفون وساعة آبل في عام 2021. ومع ذلك لا تتوافق جميع هواتف Android مع التطبيق.

وفي الوقت الحالي ، تسرد BMW تطبيق Digital Key Plus على أنه متاح لطرازات Samsung Galaxy S23 + و Ultra ، و Google Pixel 7 Pro ، وبعض طرز Samsung / Google الأقدم التي تعمل بنظام Android 13.1 أو إصدار أحدث.

وتتوفر التقنية فقط في سيارات BMW التي تقدم وظائف Digital Key Plus وحتى الآن ، ينطبق هذا على Bimmers الحديثة جدًا التي تم بناؤها بعد نوفمبر 2022، والخطط قيد الإعداد لتحديث OTA الذي سيوسع الوظائف إلى الطرز القديمة.