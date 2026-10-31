بسبب حالة صحية طارئة.. هبوط اضطراري لطائرة مصرية في مطار الكفرة بليبيا

شهد مطار الكفرة الدولي بدولة ليبيا، عصر اليوم السبت، هبوطاً اضطرارياً لطائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، كانت قادمة من العاصمة التشادية «أنجمينا»، إثر تعرض أحد الركاب لوعكة صحية طارئة أثناء التحليق.

وتلقت سلطات المطار بلاغاً بالحال، لتهبط الطائرة بسلام تام في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة عصرًا؛ حيث تحركت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ والأجهزة المعنية بالمطار للتعامل الفوري مع الحالة، وجرى نقل الراكب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لبروتوكولات السلامة الجوية المتبعة.

وعقب الاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للمريض واستكمال الإجراءات التشغيلية اللازمة، استأنفت الطائرة رحلتها متجهة نحو وجهتها بسلام، وسط دعوات بالشفاء العاجل للراكب والسلامة التامة لجميع الركاب وأطقم الطيران.