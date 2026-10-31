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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدءاً من الغد.. الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد غالي

تستقبل قاعات المتحف المصري الكبير زوارها اعتبارا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026، وفقا لقائمة الأسعار الجديدة التي أقرها مجلس إدارة هيئة المتحف، والتي تتضمن تعديلات على قيمة تذاكر الدخول للمصريين والأجانب والعرب المقيمين في مصر، مع اختلاف الأسعار بحسب الفئات العمرية والصفة الدراسية.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين

حدد المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الزوار المصريين على النحو التالي.

220 جنيها تذكرة دخول البالغين.
110 جنيهات تذكرة الطلاب.
110 جنيهات تذكرة الأطفال.
110 جنيهات تذكرة المواطنين فوق 60 عاما.

أسعار تذاكر المتحف للأجانب والعرب

وبالنسبة للزوار الأجانب والعرب غير المقيمين في مصر، جاءت أسعار التذاكر الجديدة كالتالي.

1830 جنيها للزائر البالغ.
920 جنيها للطلاب.
920 جنيها للأطفال.

أسعار التذاكر للأجانب والعرب المقيمين في مصر

كما حددت إدارة المتحف أسعارا خاصة للأجانب والعرب المقيمين داخل مصر، وجاءت على النحو التالي.

920 جنيها للزائر البالغ.
460 جنيها للطلاب.
460 جنيها للأطفال.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يتصدر معدلات الزيارة

ويتزامن تطبيق الأسعار الجديدة مع مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وجذب أعداد متزايدة من الزوار، إلى جانب دعم إيرادات القطاع السياحي وزيادة الإقبال على زيارة المتاحف المصرية.

وحقق المتحف معدلات زيارة تجاوزت 5 ملايين زائر خلال عامه الأول، ليتصدر قائمة المتاحف المصرية من حيث أعداد الزائرين، متفوقا على نحو 43 متحفا في مختلف أنحاء الجمهورية.

فعاليات الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح المتحف

وبالتزامن مع مرور عام على افتتاحه، أعد المتحف المصري الكبير برنامجا احتفاليا متنوعا يضم فعاليات ثقافية وفنية وأثرية ومجتمعية، تستمر حتى نهاية العام، بما يعكس مكانته باعتباره أحد أبرز الصروح الحضارية والثقافية والسياحية على مستوى العالم.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تجمع بين الفنون المعاصرة والعروض الموسيقية والفعاليات الثقافية والتوعوية، ومن أبرزها عرض «الشمس الأبدية».

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

كما يشهد الاحتفال تنظيم عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية، من بينها حفل للفنانة المصرية العالمية فاطمة سعيد، إلى جانب استضافة فرقة «جالا دي دانزا» العالمية للفنون الاستعراضية، التي تقدم عروضها للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

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