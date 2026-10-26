قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاني حنا: القيادة المصرية تدير التطورات الإقليمية بحكمة
ردا على شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يصافح فريقه الطبي بعد خروجه من المستشفى
الخارجية الصينية: نعارض تشويه ووصم وزير الحرب الأمريكي لـ معاهد كونفوشيوس
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات
لماذا كرّم الله آدم بالعلم ورفض إبليس السجود له؟.. خالد الجندي يوضح
المستشار النمساوي: لسنا بمعزل عن التحولات الأمنية التي تشهدها أوروبا
«بزشكيان» لوفود السعودية وتركيا وباكستان: مستعدون لتعميق التعاون وحل الخلافات
مصر تطرح الحلول لأزمات المنطقة.. ماذا قال بدر عبد العاطي لـ جوتيريش في القاهرة؟
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ من 200 جنيه.. تفاصيل باقة استضافة كبار الزوار بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

أخطرت غرفة شركات السياحة، أعضائها بقرار مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بالموافقة على تقديم منتج خدمة باقة استضافة لكبار الزوار من ضيوف الفعاليات الخارجية.

باقة كبار زوار المتحف المصري الكبير

وأوضحت غرفة شركات السياحة، في إخطارها أن الباقة توفر خدمة استضافة نوعية لضيوف الفعاليات في غير أوقات العمل الرسمية وتقتصر على تقديم جولة مختصرة ومميزة بالمناطق المفتوحة كالمنطقة التجارية مروراً بالبهو والدرج العظيم فقط، ومايصاحب ذلك من شرح لمنطقة الدرج العظيم، موضحة أن ذلك لايتضمن زيارات لقاعات العرض ولابعد إجلاء الفتح خاص.


وقد تم تحديد القيمة المالية المقترحة لتفاصيل هذه منتج خدمة باقة استضافة لكبار الزوار لتكون كالتالي:
-200 جنيه مصرى للفرد "خدمة ضيافة للزائر المصري"
-500 جنيه مصري للفرد "خدمة ضيافة للزائر الأجنبي"
-10 آلاف جنيه "رسوم المرشد الخاص لكل مرشد" 
-100 جنيه للفرد “رسوم أجهزة السماعات بحد أدني 6 أفراد”

ويعد المتحف المصري الكبير قبلة لكبار الزوار والمشاهير والملوك والرؤساء، ومؤخراً في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه "شاهد رائع على إرث مصر العريق".

وأعرب الأمين العام عن سعادته بزيارة المتحف المصري الكبير، “والتأمل في إسهامات مصر الاستثنائية في التاريخ الإنساني، والتأثير الدائم لحضارتها والذي يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من ضفاف النيل.”

باقة استضافة لكبار الزوار المتحف المصري الكبير المتحف الكبير متحف المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

الدولار يواصل الارتفاع ويتجاوز ال 56 جنيهاً اليوم

الدولار يتجاوز الـ56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

مؤشري البحرين العام والإسلامي

انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6295 جنيها

بالصور

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد