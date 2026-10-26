تبدأ من 200 جنيه.. تفاصيل باقة استضافة كبار الزوار بالمتحف المصري الكبير

أخطرت غرفة شركات السياحة، أعضائها بقرار مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بالموافقة على تقديم منتج خدمة باقة استضافة لكبار الزوار من ضيوف الفعاليات الخارجية.

باقة كبار زوار المتحف المصري الكبير

وأوضحت غرفة شركات السياحة، في إخطارها أن الباقة توفر خدمة استضافة نوعية لضيوف الفعاليات في غير أوقات العمل الرسمية وتقتصر على تقديم جولة مختصرة ومميزة بالمناطق المفتوحة كالمنطقة التجارية مروراً بالبهو والدرج العظيم فقط، ومايصاحب ذلك من شرح لمنطقة الدرج العظيم، موضحة أن ذلك لايتضمن زيارات لقاعات العرض ولابعد إجلاء الفتح خاص.



وقد تم تحديد القيمة المالية المقترحة لتفاصيل هذه منتج خدمة باقة استضافة لكبار الزوار لتكون كالتالي:

-200 جنيه مصرى للفرد "خدمة ضيافة للزائر المصري"

-500 جنيه مصري للفرد "خدمة ضيافة للزائر الأجنبي"

-10 آلاف جنيه "رسوم المرشد الخاص لكل مرشد"

-100 جنيه للفرد “رسوم أجهزة السماعات بحد أدني 6 أفراد”

ويعد المتحف المصري الكبير قبلة لكبار الزوار والمشاهير والملوك والرؤساء، ومؤخراً في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه "شاهد رائع على إرث مصر العريق".

وأعرب الأمين العام عن سعادته بزيارة المتحف المصري الكبير، “والتأمل في إسهامات مصر الاستثنائية في التاريخ الإنساني، والتأثير الدائم لحضارتها والذي يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من ضفاف النيل.”