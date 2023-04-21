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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر .. صور

فيات تيبو موديل 2023
فيات تيبو موديل 2023

ينطلق داخل السوق المصري العديد من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي أو التجهيزات الفنية، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها شركة فيات عملاقة التصنيع السيارات الايطالية.

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وتدفع شركة فيات بالعديد من السيارات ابرزها النسخة تيبو موديل 2023، وتأتي السيارة بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان بسعر يبدأ من 649,900 جنيه، بينما تقدم فئة الهاتشبك بسعر يصل إلى 794,900 جنيه للفئة كاملة التجهيزات.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2023، بالاضافة إلى تقديم احدث اسعارها في السوق المصري. 

فيات تيبو موديل 2023

مواصفات السيارة فيات تيبو 2023 

 

يعطي محرك السيارة فيات تيبو 2023 صاحب الاربعة اسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي".

فيات تيبو موديل 2023

من خلال القدرات الفنية للسيارة فيات تيبو 2023 تستغرق السيارة فيات تيبو 2023 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو موديل 2023

أبعاد السيارة فيات تيبو موديل 2023 

 

  • الطول 4540 مم.
  • العرض 1790 – 1792 مم.
  • الارتفاع 1490 – 1495 مم.
  • قاعدة عجلات 2636 – 2638 مم.
  • خزان وقود سعة 45 لتر.
فيات تيبو موديل 2023

اسعار فيات تيبو 2023 في مصر 

 

الفئة ENTRY GRADEفيات تيبو 2023 بسعر 649,900 جنيه.

الفئة HB-  ENTRY GRADEفيات تيبو 2023 بسعر 704,900 جنيه.

الفئة MIDE GRADEفيات تيبو 2023 بسعر 709,900 جنيه.

الفئة HIGHLINEفيات تيبو 2023 بسعر 744,900 جنيه.

الفئة HB-  HIGHLINEفيات تيبو 2023 بسعر 794,900 جنيه.

تقنية الفيديو فيات تيبو تيبو موديل 2023 فيات تيبو موديل 2023 أسعار فيات تيبو 2023

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