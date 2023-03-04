أحدث أسعار فيات X500 موديل 2023 .. صور

شهدت قائمة سيارات شركة فيات المقدمة في مصر، بعض التغيرات السعرية، وشملت النسخة X500، التي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، حيث ارتفعت أسعار تلك النسخة، بقيمة تتراوح بين 40 و50 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أحدث أسعار السيارة فيات X500 موديل 2023 في مصر.

فيات X500 موديل 2023

مواصفات السيارة فيات X500 موديل 2023

يمكن للسيارة فيات X500 موديل 2023، أن تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، حيث دعمت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو.

فيات X500 موديل 2023

ويستطيع محرك السيارة فيات X500 موديل 2023 أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا، مع 230 نيوتن/متر من عزم الدران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

فيات X500 موديل 2023

وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة فيات X500 موديل 2023 الانطلاق والتسارع من نقطة الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.3 ثانية.

فيات X500 موديل 2023

أبعاد وقياسات السيارة فيات X500 موديل 2023

الطول الكلي 4269 مم.

العرض الكلي 1796 مم.

الارتفاع الكلي 1608 مم.

سعة تخزين 350 لترا.

خزان وقود سعة 48 لترا.

5 مقاعد.

فيات X500 موديل 2023

السعر الجديد للسيارة فيات X500 موديل 2023

الفئة الأولى CROSS موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

الفئة الثانية PANORAMA موديل 2023 بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة CABRIO موديل 2023 بسعر مليون و100 ألف جنيه.