«حمالة الأسية».. هاتشباك من فيات بـ 15 ألف جنيه

لقبت بحمالة الأسية، أو سيارة المبتدئين، بالاضافة إلى عدة القاب تدل على الاستمرارية والاعتمادية ايضا، وهي السيارة فيات 127، التي استطاعت ان تكون سيارة كل الاجيال منذ انطلاقها، نسبة إلى عدة مقاومات.

السيارة فيات 127

وتعد من علامات نجاح تلك النسخة، هي توافر قطع الغيار الخاصة بها وبسعر مناسب، بالاضافة إلى سهولة صيانتها وبتكاليف منخفضة، إلى جانب سهولة عملية الشراء والبيع، وتلك العناصر جعلتها بالفعل خيارا مميزا للعديد من الباحثين عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب.

السيارة فيات 127

تحمل السيارة فيات 127 تصميما شهيرا ينتمي إلى فئة الهاتشباك، مع وجود فئات رباعية الابواب واخرى ثنائية، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية مناسبة، مع توافر مساحة داخلية تتماشى مع العائلة الصغيرة، ومحبي إنجاز مهام التنقل بكل حرية.

وعلى الرغم من قلة التجهيزات الخاصة بالسيارة فيات 127 مقارنة بالسيارات الحديثة، تجد بها نظاما صوتيا وكاسيت، بالإضافة إلى عدة ترقيات نفذها بعض ملاك السيارة تتضمن “جنط، وسنتر لوك”، ومن الممكن ايضا تعديل زجاج السيارة من مانيوال إلى كهربائي.

السيارة فيات 127

وتضم السيارة فيات 127 ناقل سرعات يدوي "مانيوال" فقط بتقنية الجر الامامي، مكون من 4 سرعات، بينما تستمد اوامر القوة من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، مع سعة تقارب 1000 سي سي، وقوة قدرها 47 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران يقدر بـ 64 نيوتن/متر.

وحصلت السيارة فيات 127 على مصابيح امامية مربعة الشكل، تدعمها اشارات جانبية باللون الاصفر، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومساحات زجاج، وصادم أمامي وخلفي من نفس اللون.

السيارة فيات 127

سعر السيارة فيات 127 في سوق السيارت المستعملة المصري

يتوقف سعر السيارة فيات 127 بحسب الموديل وسنة الصنع، بالإضافة إلى حالة السيارة والتجهيزات، حيث تتراوح أسعارها بين 15 ألف جنيه و20 ألفًا.