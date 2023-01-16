عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 25 ألف جنيه.. صور

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من الطرازات المنوعة، سواء من فئة الهاتشباك أو السيدان، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ولكن يبقى عامل السعر نقطة مهمة ضمن أركان معادلة شراء السيارات.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 25 الف جنيه في مصر.

5 سيارات مستعملة 

1 - هيونداي اكسيل 

 

تعتبر السيارة هيونداي اكسيل واحدة من أبرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث تقدم باطلالة السيدان إلى جانب تصميم الهاتشباك، بالإضافة إلى نوعين من نواقل الحركة سواء كان مانيوال أو اوتوماتيكي الاداء، جميعهم يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي واخر 1500 سي سي.

 

وتقدم السيارة داخل السوق المصري بسعر يبدأ من 45 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة 

2 - فيات سيينا 

 

تعتمد السيارة فيات سيينا على ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، وتتميز السيارة بمساحتها الداخلية المناسبة، إلى جانب تصميم عصري يضم مصابيح حادة المظهر، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة.

 

وتقدم السيارة فيات سيينا داخل سوق المستعمل بسعر يتراوح بين 45 حتى 75 ألف جنيه بين موديلات 2000 و 2002.

5 سيارات مستعملة 

3 - دايو ماتيز 

 

تنتمي السيارة دايو ماتيز إلى عائلة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 800 سي سي، يتمكن من ضخ 52 حصانا، و 69 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 4600 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل سرعات مانيوال يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

تتراوح أسعار السيارة دايو ماتيز موديل 1999 بين 50 و 60 ألف جنيه.

 

5 سيارات مستعملة 

4 - فيات 131 

 

تعتبر السيارة فيات 131 واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الايطالية على الاطلاق، فهي واحدة ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تتمتع السيارة بماسحة داخلية تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى تصميم خارجي شهير مع مصابيح امامية مربعة الشكل، وشبكة طولية، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، إلى جانب محرك 4 سلندر، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.

 

وتقدم السيارة فيات 131 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يتراوح بين 25 حتى 35 ألف جنيه.

5 سيارات مستعملة 

5 - اوبل كورسا 

 

تحتوي السيارة أوبل كورسا على زجاج كهربائي امامي، وسنتر لوك للابواب، مع نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي النقلات، ومحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يضخ قوة قدرها 100 حصانا.

 

وتتراوح أسعار السيارة أوبل كورسا بدءا من موديلات 1995 حتى 2000، بين 60 و85 ألف جنيه. 

سيارات مستعملة 5 سيارات مستعملة سيارات مستعملة 5 سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

موضوعات متعلقة

سيارة تويوتا مستعملة بسعر 12 ألف ريال في السعودية .. صور

القائمة الكاملة لأسعار سيارات هيونداي بعد الزيادة الجديدة

سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي بعد زيادتها 30 ألف جنيه .. صور

بورصة السيارات .. زيادة 30 ألف جنيه في سعر هيونداي أكسنت RB 2023

بورصة السيارات | أسعار هيونداي اكسنت HCI ترتفع 45 ألف جنيه من جديد

بي واي دي تكشف أحدث إصداراتها "SEAGULL" الكهربائية.. صور

أحدث أسعار هيونداي بايون بعد الزيادة الجديدة .. صور

أرخص 5 سيارات موديل 2023 في الكويت .. صور

ترشيحاتنا

العليا للزيوت: هدفنا توفير احتياجات المواطن المصري.. فيديو

تختلف حسب المكان| الحد الاقصى لأسعار مجموعات الدعم بالمدارس 100 جنيه للمادة

100 مليون دولار لضم محمد صلاح من ليفربول.. وشرط وحيد للرحيل

صفعة لإسرائيل.. 39 دولة توجه تحذيرا شديدا للاحتلال

أحسن لاعبية.. تعليق غير متوقع لـ عمرو أديب على خروج الزمالك من الكأس

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

تنهى حياتك..كارثة عند تناول زيت الزيتون مطهى

طرق طبيعية وفعالة لعلاج البشرة الجافة في الشتاء

فيديو

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

طوربيد يوم القيامة .. روسيا تعلن إنتاج أول رؤوس حربية نووية "فيديوجراف"

عيالها التلاتة راحوا منها في غمضة عين | مأساة أم بالهرم ..شاهد

خطاب رسمي .. تفاصيل الظهور الأول لـ كهربا مع الأهلي / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ