5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 25 ألف جنيه.. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من الطرازات المنوعة، سواء من فئة الهاتشباك أو السيدان، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ولكن يبقى عامل السعر نقطة مهمة ضمن أركان معادلة شراء السيارات.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 25 الف جنيه في مصر.

5 سيارات مستعملة

1 - هيونداي اكسيل

تعتبر السيارة هيونداي اكسيل واحدة من أبرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث تقدم باطلالة السيدان إلى جانب تصميم الهاتشباك، بالإضافة إلى نوعين من نواقل الحركة سواء كان مانيوال أو اوتوماتيكي الاداء، جميعهم يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي واخر 1500 سي سي.

وتقدم السيارة داخل السوق المصري بسعر يبدأ من 45 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة

2 - فيات سيينا

تعتمد السيارة فيات سيينا على ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، وتتميز السيارة بمساحتها الداخلية المناسبة، إلى جانب تصميم عصري يضم مصابيح حادة المظهر، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة.

وتقدم السيارة فيات سيينا داخل سوق المستعمل بسعر يتراوح بين 45 حتى 75 ألف جنيه بين موديلات 2000 و 2002.

5 سيارات مستعملة

3 - دايو ماتيز

تنتمي السيارة دايو ماتيز إلى عائلة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 800 سي سي، يتمكن من ضخ 52 حصانا، و 69 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 4600 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل سرعات مانيوال يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تتراوح أسعار السيارة دايو ماتيز موديل 1999 بين 50 و 60 ألف جنيه.

5 سيارات مستعملة

4 - فيات 131

تعتبر السيارة فيات 131 واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الايطالية على الاطلاق، فهي واحدة ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تتمتع السيارة بماسحة داخلية تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى تصميم خارجي شهير مع مصابيح امامية مربعة الشكل، وشبكة طولية، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، إلى جانب محرك 4 سلندر، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.

وتقدم السيارة فيات 131 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يتراوح بين 25 حتى 35 ألف جنيه.

5 سيارات مستعملة

5 - اوبل كورسا

تحتوي السيارة أوبل كورسا على زجاج كهربائي امامي، وسنتر لوك للابواب، مع نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي النقلات، ومحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يضخ قوة قدرها 100 حصانا.

وتتراوح أسعار السيارة أوبل كورسا بدءا من موديلات 1995 حتى 2000، بين 60 و85 ألف جنيه.