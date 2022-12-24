سوق المستعمل.. اركب هيونداي أكسنت RB بـ 250 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعمل المحلى خلال الفترة الماضية ارتفاعات متتالية ، بعد الارتفاعات الاخيرة للسيارات الزيرو محليا ، بعد العديد من الأزمات المتتالية العالمية .

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعار متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة فى الشارع المصرى ، والتى يأتى منها السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 ، والتى تباع بسعر 250 الف جنيه كمتوسط سعر .

وتعتبر السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 من انجح السيارات التي تم بيعها من العلامة الكورية الجنوبية داخل السوق المحلى المصرى ، والتى يعتمد عليها المواطن المصرى حتى الان .

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

ومن المعروف أن السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012، تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر من 16 صباب بقوة 125 حصان عند 6,300 د.د وعزم 156 نيوتن.متر عند 4,200 د.د. ويتاح لها ناقل مانيوال من 5 سرعات أو ناقل أتوماتيكي من 4 سرعات أمامية مع نظام جر أمامي.

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

وتستهلك السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 ، 6.1 لتر وقود لكل 100 كم ، و تبلغ سعة خزان الوقود 43 لتر ، ويبلغ طول السيارة 4.37 متر، أما عرضها 1.7 متر، والارتفاع 1.4 متر. وتقدم بقاعدة عجلات بطول 2.570 متر و خلوص أرضي 147 مم ووزن إجمالي 1560 كجم.

وتأتى السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 ، بعدد من التجهيزات من بينها عجلات 14 بوصة صلب أو 16 بوصة ألومنيوم ، و زجاج فاميه، و مسند اليد مزود بصندوق للتخزين، و التحكم في ارتفاع كرسي السائق في 6 اتجاهات، و زجاج كهرباء أمامي، و زجاج كهرباء خلفى، وكمبيوتر رحلات، و نوع عجلة القيادة باور قابلة للامالة، و فتحة سقف، و مساند رأس أمامية متحركة، و مقاعد قماشية ، و تنجيد الأبواب ، و مرايا كهربائية خارجية بإشارات جانبية ، و تكييف يدوي ، وسخانات فى الزجاج الخلفى ، ومخرج كهرباء 12 فولت ، و دخول للسيارة بدون مفتاح ، وفتح باب الحقيبة الخلفية بدون مفتاح ، و عجلة قيادة مع أزرار الصوت.

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

وتضم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012، عدد من وسائل الأمان ، منها قفل مركزي للأبواب، ونظام مانع ادارة المحرك ، و ايرباج واحدة، و فرامل ABS ، و مصابيح ضباب أمامية، و انذار، و التحكم بوضع أحزمة الأمان، و حزام أمان خلفي، و فرامل قوية تساعده على توقف السيارة بشكل جيد.