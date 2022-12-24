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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. اركب هيونداي أكسنت RB بـ 250 ألف جنيه

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB موديل 2012

شهد سوق السيارات المستعمل المحلى خلال الفترة الماضية ارتفاعات متتالية ، بعد الارتفاعات الاخيرة للسيارات الزيرو محليا ، بعد العديد من الأزمات المتتالية العالمية .

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

 وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعار متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة فى الشارع المصرى ، والتى يأتى منها السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 ، والتى تباع بسعر 250 الف جنيه كمتوسط سعر .

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وتعتبر السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 من انجح السيارات التي تم بيعها من العلامة الكورية الجنوبية داخل السوق المحلى المصرى ، والتى يعتمد عليها المواطن المصرى حتى الان .

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

ومن المعروف أن السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012، تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر من 16 صباب بقوة 125 حصان عند 6,300 د.د وعزم 156 نيوتن.متر عند 4,200 د.د. ويتاح لها ناقل مانيوال من 5 سرعات أو ناقل أتوماتيكي من 4 سرعات أمامية مع نظام جر أمامي.

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

وتستهلك السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 ، 6.1 لتر وقود لكل 100 كم ، و تبلغ سعة خزان الوقود 43 لتر ، ويبلغ طول السيارة 4.37 متر، أما عرضها 1.7 متر، والارتفاع 1.4 متر. وتقدم بقاعدة عجلات بطول 2.570 متر و خلوص أرضي 147 مم ووزن إجمالي 1560 كجم. 

 

وتأتى السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 ، بعدد من التجهيزات من بينها عجلات 14 بوصة صلب أو 16 بوصة ألومنيوم ، و زجاج فاميه، و مسند اليد مزود بصندوق للتخزين، و التحكم في ارتفاع كرسي السائق في 6 اتجاهات، و زجاج كهرباء أمامي، و زجاج كهرباء خلفى، وكمبيوتر رحلات، و نوع عجلة القيادة باور قابلة للامالة، و فتحة سقف، و مساند رأس أمامية متحركة، و مقاعد قماشية ، و تنجيد الأبواب ، و مرايا كهربائية خارجية بإشارات جانبية ، و تكييف يدوي ، وسخانات فى الزجاج الخلفى ، ومخرج كهرباء 12 فولت ، و دخول للسيارة بدون مفتاح ، وفتح باب الحقيبة الخلفية بدون مفتاح ، و عجلة قيادة مع أزرار الصوت.

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

وتضم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012، عدد من وسائل الأمان ، منها قفل مركزي للأبواب، ونظام مانع ادارة المحرك ، و ايرباج واحدة، و فرامل ABS ، و مصابيح ضباب أمامية، و انذار، و التحكم بوضع أحزمة الأمان، و حزام أمان خلفي، و فرامل قوية تساعده على توقف السيارة بشكل جيد.

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