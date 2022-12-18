أكثر سيارة صينية مبيعا لعام 2022

اعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فى تقرير جديد له عن حجم مبيعات السيارات الصينية في السوق المصري، والتى تصدرت فى قائمتها السيارة "أريزو 5" السيدان .

شيرى اريزو 5

واوضح مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ان السيارة أريزو 5 ، قد تم سجلت 5,820 سيارة مبيعا من شهر فبراير وحتى شهر اكتوبر الماضى من عام 2022 .

ومن المعروف ان السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر 1500 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات، واخر مانيوال خماسي السرعات، بينما يضخ محرك السيارة قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيرى اريزو 5

وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، من نقطة الثابات 0 الى 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، يصل متوسط استهلاك من الوقود بنسبة بلغت 7 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

شيرى اريزو 5

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، بعرض 1825 مم، و 4572 مم للطول، وسعة تخزين قدرها 430 لتر.

تظهر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بجنوط رياضية 16 بوصة، مع شبكة أمامية سوداء ذات فتحات هوائية باللون الاسود، مع مصابيح ضباب امامية LED، ومرايات كهربائية .

شيرى اريزو 5

اما عن اسعار شيرى اريزو 5 :

- فئة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 267,000 جنيه.

- فئة AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعر 299,000 جنيه.

- فئة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 299,900 جنيه.

- فئة اتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 319,000 جنيه.

- فئة اتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 334,900 جنيه.

- فئة اتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 354,900 جنيه.