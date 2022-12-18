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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر سيارة صينية مبيعا لعام 2022

شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5

اعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فى تقرير جديد له عن حجم مبيعات السيارات الصينية في السوق المصري، والتى تصدرت فى قائمتها السيارة "أريزو 5" السيدان .

شيرى اريزو 5 

واوضح مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ان السيارة أريزو 5 ، قد تم سجلت 5,820 سيارة مبيعا من شهر فبراير وحتى شهر اكتوبر الماضى من عام 2022 .

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ومن المعروف ان السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر 1500 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات، واخر مانيوال خماسي السرعات، بينما يضخ محرك السيارة قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيرى اريزو 5 

وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، من نقطة الثابات 0 الى 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، يصل متوسط استهلاك من الوقود بنسبة بلغت 7 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

شيرى اريزو 5 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، بعرض 1825 مم، و 4572 مم للطول، وسعة تخزين قدرها 430 لتر.

 

تظهر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بجنوط رياضية 16 بوصة، مع شبكة أمامية سوداء ذات فتحات هوائية باللون الاسود، مع مصابيح ضباب امامية LED، ومرايات كهربائية .

شيرى اريزو 5 

اما عن اسعار شيرى اريزو 5 : 

- فئة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 267,000 جنيه.

- فئة AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعر 299,000 جنيه.

- فئة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 299,900 جنيه.

- فئة اتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 319,000 جنيه.

- فئة اتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 334,900 جنيه.

- فئة اتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 354,900 جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023 السوق المصري شيري اريزو 5 موديل 2023 شيري اريزو مبيعات السيارات السيارات الصينية

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