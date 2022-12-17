بورصة السيارات .. أودي A5 سبورت باك الجديدة

أعلن وكيل شركة أودي بالسوق المحلي المصري عن زيادة سعرية جديدة للسيارة A5 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان، بزيادة 190 ألف جنيه .

أودي A5 موديل 2022

تأتى الزيادة الجديدة لشهر ديسمبر الجاري، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية .

ومن المعروف ان السيارة أودي A5 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 190 حصانا، وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء S-TRONICمن 7 سرعات.

أودي A5 موديل 2022

و تتسارع السيارة أودي A5 موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة ، بطول 4.73 متر ، وبعرض 1.84 متر ، وارتفاع 1.38 متر ، و مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.82 متر .

أودي A5 موديل 2022

و تضم السيارة اودي A5 موديل 2022 جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة ، و خاصية متابعة ضغط الهواء بالإطارات، ومثبت سرعة، و مرايات كهربائية التحكم ، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني المكابح EBD، مع حساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS .

اما عن اسعار اودي A5 ، والتي تأتي بفئة S-Line، فتبلغ مليون و890 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه .