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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات .. أودي A5 سبورت باك الجديدة

أودي A5 موديل 2022
أودي A5 موديل 2022

أعلن وكيل شركة أودي  بالسوق المحلي المصري عن زيادة سعرية جديدة للسيارة A5 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان، بزيادة 190 ألف جنيه .

أودي A5 موديل 2022

تأتى الزيادة الجديدة لشهر ديسمبر الجاري، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية .

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ومن المعروف ان السيارة أودي A5 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 190 حصانا، وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء S-TRONICمن 7 سرعات.

أودي A5 موديل 2022

و تتسارع السيارة أودي A5 موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية .

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة ، بطول 4.73 متر ، وبعرض 1.84 متر ، وارتفاع 1.38 متر ، و مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.82 متر .

أودي A5 موديل 2022

و تضم السيارة اودي A5 موديل 2022 جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة ، و خاصية متابعة ضغط الهواء بالإطارات، ومثبت سرعة، و مرايات كهربائية التحكم ، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني المكابح EBD، مع حساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS .

اما عن اسعار اودي A5 ، والتي تأتي بفئة S-Line، فتبلغ مليون و890 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه .

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