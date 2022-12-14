مزاد جديد لسيارات حوادث فى مصر .. تفاصيل

اشتهرت خلال الفترة الاخيرة اقامت مزادات خاصة لسيارات الحوادث فى مصر ، لانخفاض اسعارها بعد ارتفاع اسعار المركبات بشكل مبالغ فيه داخل السوق المحلى ، على امر الحصول عليها واصلاحها باقل التكاليف الممكنة ليحصل فى النهاية صاحب السيارة الجديد على مركبة تعمل بشكل جيد .

ولذلك اصبح هناك العديد من الشركات الحكومية والخاصة تقوم بمثل هذه المزادات ، ومؤخرا أعلنت شركة وثاق للتأمين التكافلي عن المزاد العلني لمجموعة السيارات ، والذى سيقام يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 .

ويضم المزاد سيارات ملاكي ونقل سارية الترخيص وتشمل موديلات مختلفة من طرازات 1995 الي موديلات 2023. وسيكون ذلك من ماركات وأنواع مختلفة.

وتاتى أهم سيارات مزاد وثاق للتأمين التكافلي اوبل كورسا ، سكودا كودياك ، ام جى ، شيفروليه اوبترا ، جامبو ، دبابه ، فورد ربع نقل ، لادا جرانتا ، نيسان سنترا ، بصنى ، بروتون ساجا ، بى واى دى ، شيرى تيجو ، كما سيشمل المزاد لوط قطع غيار مستعمل .

واوضحت شركة وثاق للتأمين التكافلي ، ان مزاد سيارات الحوادث سيكون بنظام البيع سيارة بسيارة لأي فرد عادي بدون سجل تجارى او بطاقه ضريبية ، تطلب كراسه الشروط للمعاينه والمزاد نظير مبلغ ١٥٠جنيه بمخزن الشركة شارع سنترال صفط اللبن ، وسيكون ذلك يوميا من ١١ الى ٤ عدا الجمعة .

كما تعقد جلسه البيع بمقر النادى النهرى بشارع البحر الاعظم امام قسم الجيزة في الساعة 12 ظهراً.