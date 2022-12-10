50 صورة .. شاهد فاعليات اليوم الأول من رالي الجونة للسيارات

شهد اليوم الاول من رالى الجونة للسيارات الصحراوية " الجونة موتور شو El Gouna Motor Show " ، فاعليات عرض السيارات الثابتة بمركز المؤتمرات والثقافة GCCC .

الجونة موتور شو

وضمن فاعليات اليوم الاول " السيارات الثابتة" لرالى الجونة للسيارات الصحراوية عرضاً مميزاً لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لسباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية .

وتفاعل الحضورمع التنوع الكبير فى فئات السيارات المتواجدة باليوم الأول ، حيث التقط العديد صور تذكارية بجانب السيارات المقربة الى قلوبهم ، بالإضافة الى الحديث والتقاط الصور مع عدد من اليوتيوبر الشهيرة فى عالم السيارات مثل احمد الوكيل والبطل المصرى يحيى رشدان .

الجونة موتور شو

ويعتبر الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2022) ، هو النسخة الاولي ضمن فعاليات النسخة الثانية عشر لرالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2022، و تشمل الفاعليات عرضاً مميزاً لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لسباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

الجونة موتور شو

والجدير بالذكر ان رالي الجونة للسيارات الصحراوية، يقام بالتعاون مع شركة بوصلة، المتخصصة في تنظيم سباقات الرالي، ورعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، وتحت اشراف نادي السيارات والرحلات المصري ممثل الاتحاد الدولي للسيارات FIA في مصر، ودعم من وزارة الداخلية.

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