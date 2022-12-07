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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 30 ألف جنيه .. اشتري أرخص سيارة SUV في مصر

لادا نيفا
لادا نيفا

تعتبر السوق المحلية المصرية للسيارات المستعملة، من أكبر أسواق المنطقة العربية، فى ضمها للعديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية، بالإضافة إلى كثرة أعداد السيارات المتواجدة بها. 

لادا نيفا

وبعد أن شهدت سوق السيارات المستعملة المصرية حالة من الرقود ، بعد زيادة الأسعار التى نشهدها خلال الفترة الماضية ، أصبح الجميع يبحث عن أفضل سيارات بأقل سعر ممكن .

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وبالبحث على منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة، لاحظنا أن هناك سيارة لادنا نيفا موديل 1992 مانويل بسعر 30 ألف جنيه فقط ، وتعتبر هذه أرخص سيارة SUV في مصر.

لادا نيفا

ووصف صاحب السيارة إعلان البيع ، قائلا "سيارة لادا نيفا موديل 1992 مانويل ، لون ابيض قطعت مسافة 200 الف كلم " .

ومن المعروف ان السيارة لادا نيفا موديل 1992، تستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتظهر السيارة ، بشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة لادا .

لادا نيفا

بالإضافة إلى عجلات للطرق الوعرة، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وإشارات تم وضعها في مقدمة السيارة اعلي مصابيح الإضاءة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، واكصدام أمامي وخلفي من النيكل، ومقابض أبواب أمامية من النيكل، ومساحة زجاج خلفية، ومرايات جانبية .

 

وتضم زجاج أمامي يدوي، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب، أحزمة أمان أمامية، و عدادات قياسية صغيرة للسرعة والحرارة والوقود، وراديو، وكاسيت، ولاعة سجائر ، وطفاية سجائر، وبها درج أمامي بالتابلوه للتخزين .

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