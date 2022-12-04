بورصة السيارات.. زيادات جديدة في أسعار مرسيدس C-Class

ادهشت شركة مرسيدس ، الجميع داخل السوق المحلى المصرى بعد إعلانها عن زيادات سعرية جديدة لعدد من طرزاتها المختلفة ، منفاستها التقليدية BMW ، التى طرحت أسعار تنافسية لسياراتها فور نزولها للسوق المصرى بعد غياب عامين عن المشهد .

مرسيدس C180موديل 2022

وتعد زيادات مرسيدس ، هى ثاني زيادة لأسعار السيارات في مصر بعد زيادة سابقة فى يوليو 2022.، ومن بين الموديلات التى تم رفع اسعارها تاتى السيارة مرسيدس C -Class والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان ، حيث بلغت الزيادة من 250 ألف جنيه الى 349 ألف جنيه .

وتعتمد السيارة مرسيدس C180موديل 2022 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 156 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.6 ثانية.

مرسيدس C180موديل 2022

وتظهر السيارة مرسيدس C180موديل 2022 ، بجنوط رياضية انيقة المظهر، مع قاعدة عجلات بطول 2865 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4751 مم، و 1820 مم للعرض، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر.

مرسيدس C180موديل 2022

وتاتى السيارة مرسيدس C180موديل 2022، بمصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة أمامية مميزة، بالاضافة إلى تقنيات اخرى مثل حساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب التجهيزات الاخرى مثل شاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وكاميرا لسهولة التحكم.

مرسيدس C180موديل 2022

اما عن الاسعار الجديدة لمرسيدس C-Class

- الفئة مرسيدس C180 Aventgarde Plus بسعر مليون و499 ألف جنيه بدلاً من مليون و225 ألف جنيه بزيادة 274 ألف جنيه.

- الفئة C180 Sport بسعر مليون و550 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه بزيادة 250 ألف جنيه.

- الفئة C200 Sport بسعر مليون و799 ألف جنيه بدلاً من مليون و450 ألف جنيه بزيادة 349 ألف جنيه.