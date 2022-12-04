بورصة السيارات .. زيادة في أسعار مرسيدس A-Class

أعلنت شركة مرسيدس داخل السوق المحلى المصرى عن زيادات سعرية جديدة ، وهو الأمر المفاجئ للجميع بعد أن قامت منفاستها التقليدية BMW بطرح أسعار تنافسية لسياراتها فور نزولها للسوق المصرى بعد غياب عامين عن المشهد .

مرسيدس A 200 موديل 2022

وتعد زيادات مرسيدس ، هى ثاني زيادة لأسعار السيارات في مصر بعد زيادة سابقة فى يوليو 2022.، ومن بين الموديلات التى تم رفع اسعارها تاتى السيارة مرسيدس A-Class والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان ، حيث بلغت الزيادة من 209 ألف جنيه الى 375 ألف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال ، محرك سعة 1300 سي سي تربو، يولد قوة تصل الى 136 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام جر امامي.

مرسيدس A 200 موديل 2022

وتتسارع السيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.1 ثانية، ويبلغ مدى سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتستهلك وقود لكل 100 كم تصرف السيارة 5.5 لتر من الوقود.

وياتى الشكل الخارجى للسيارة مرسيدس A 200 موديل 2022، بتصميم شبابي أنيق و مقصورة أمامية واسعة ومريحة مصنوعة من أفضل الخامات، ومجهزة بالعديد من وسائل الترفيه، وتتمتع بثبات عالي أثناء القيادة، ونظام عزل الأصوات الخارجية .

مرسيدس A 200 موديل 2022

اما عن اسعار مرسيدس A-Class الجديدة

- الفئة Progressive A200بسعر مليون و99 ألف جنيه بدلاً من 890 ألف جنيه بزيادة 209 ألف جنيه.

- الفئة A35 AMG هاتشباك بسعر مليون و775 ألف جنيه بدلاً من مليون و400 ألف جنيه بزيادة 375 ألف جنيه.